Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulu'nda Kızılay'a ilişkin görüşmelere ara verilerek, fon teklifi öne alındı. Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, söz konusu duruma ilişkin gelişmeleri, "Dünkü istifaların ardından bugün TBMM fon yasasını görüşecek. Grup Başkanvekilleri arasında bir toplantı yapıldı. Muhalefet de özellikle fon görüşmelerinin öne çekilmesini talep etti. Son noktada anlaşmaya varıldı. Milletvekilleri fon teklifinin içeriğini ve maddelerini değerlendirecek" ifadeleriyle aktardı. Ayrıntılar gelecek...

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