Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Adalet Komisyonu'nun "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ni ele alacağı toplantı öncesinde salon düzeni ve kapasitesi nedeniyle gergin anlar yaşandı. Toplantının yapılacağı komisyon salonunun kapılarının geç açılması, koridorda bekleyen milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensuplarının yoğunluk oluşturmasına neden oldu.

MİLLETVEKİLLERİ KAPIDA İSYAN ETTİ

Halkla İlişkiler Binası'ndaki 3 No'lu Komisyon Toplantı Salonu önünde uzun süre bekleyen katılımcılar, salonun kapasitesinin önemli bir komisyon toplantısı için yetersiz olduğunu savundu. İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, salon seçimine tepki göstererek daha geniş bir toplantı alanı tahsis edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Selçuk Türkoğlu, daha önce farklı kanun tekliflerinin daha büyük salonlarda görüşüldüğünü hatırlatarak, mevcut salonun bu toplantı için uygun olmadığını ifade etti. Ayyüce Türkeş de komisyon toplantısının daha geniş bir salonda yapılması yönündeki taleplerini önceden ilettiklerini söyledi.

İYİ PARTİLİ VE AKP’Lİ VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

Salon önündeki bekleyiş sırasında İYİ Parti milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Komisyon yetkilileri kapının saat 15.15’te açılacağını belirtirken, milletvekilleri, danışmanlar ve basın mensuplarının oluşturduğu kalabalık giderek büyüdü.

Kapıların toplantıya kısa süre kala açılmasıyla birlikte salona giriş yapmak isteyenlerin aynı anda hareket etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu. Yaşanan izdiham sırasında bazı kişilerin ezilme tehlikesi geçirdiği belirtilirken, güvenlik görevlileri kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Salona girişin ardından bu kez oturma düzeni tartışma konusu oldu. DEM Parti milletvekilleri için ayrılan sıralarda İYİ Parti milletvekillerinin oturması nedeniyle kısa süreli bir karışıklık yaşandı. Yapılan düzenlemelerin ardından DEM Parti milletvekillerinin bir kısmı kendilerine ayrılan yerlere geçebildi.

Komisyon Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in açılış konuşmasını yaptığı sırada İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, salonun yetersizliğine dikkat çekerek, "Bu salonda olmaz başkanım, olmaz." sözleriyle itirazını yineledi.