Saadet Partisi İstanbul Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, TBMM Genel Kurulu'ndaki olağanüstü oturumda görüşülen yasa tekliflerine Cumhur İttifakı milletvekillerinin katılmamasına tepki gösterdi.

“Önünüzde saygıyla eğiliyorum” ifadeleriyle Oğuz Üçüncü’ye teşekkür eden Kaya, diğer AKP'li vekillerin yokluğunu ise Meclis iradesine saygısızlık olarak nitelendirdi.

Kaya, “Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarında sadece 1 milletvekili arkadaşım var, Sayın Oğuz Üçüncü, saygıyla selamlıyorum sizi. 272 AKP'li milletvekilini temsilen tek kişi olarak şu an Genel Kurul’dasınız, önünüzde saygıyla eğiliyorum, çok teşekkür ederim kanun teklifinize göstermiş olduğunuz saygıdan dolayı” diyerek, salondaki boşluklara dikkat çekti.

Meclis Başkanlık Divanı tarafından muhalefetin yoklama taleplerinin hakkın kötüye kullanımı şeklinde değerlendirilmesini eleştiren Kaya, “Peki, yoklama yok diye sadece 2 vekille burada bulunmak bir hakkın kötüye kullanımı değil midir Sayın Başkanım? Sadece 2 vekille bulunup ondan sonra oylama sırasında içeri doluşmak... Esas hakkın kötüye kullanılmasını arıyorsanız orada arayın onu diye buradan bir kez daha teklif ediyorum” ifadelerini kullandı.