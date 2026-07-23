TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifinin ilk 7 maddesini kabul etti. Yapılan düzenlemeyle ilk kez sürücü belgesi alanlar ile ehliyeti iptal edilip yeniden alan kişiler, iki yıl boyunca aday sürücü statüsünde sayılacak.

EHLİYET HANGİ DURUMLARDA TAMAMEN İPTAL EDİLECEK?

Aday sürücülük döneminde 75 ceza puanını aşan kişilerin sürücü belgeleri doğrudan iptal edilecek. Araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin ehliyetine el konulacak.

Ayrıca dönüş kurallarını, yayalara ilk geçiş hakkını ve emniyet kemeri ile koruyucu sistem kullanma zorunluluğunu 3 kez ihlal eden aday sürücülerin belgeleri tamamen geçersiz kılınacak. Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmasını gerektiren herhangi bir ihlalin gerçekleşmesi de iptal sebebi sayılacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ YENİDEN NASIL ALINACAK?

Ehliyeti iptal edilen kişilerin yeniden belge alabilmesi için sıfırdan sürücü kursuna kaydolması ve sınavları başarıyla tamamlaması gerekecek. Adayların kurs eğitimine başlayabilmesi için psikiyatri uzmanı muayenesi ile psikoteknik değerlendirmeden onay alması şart koşulacak.

Bununla birlikte, geçmişe dönük tüm idari para cezalarının eksiksiz ödenmiş olması ve kanuni bekleme sürelerinin dolması zorunlu tutulacak. Aday sürücülerin belge iptal işlemleri doğrudan trafik polisi tarafından yürütülecek.