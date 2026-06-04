TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ
Kanun teklifi görüşmeleri öncesinde partilerin önergeleri görüşüldü. CHP Grubu, "Türkiye'de darbeler, demokrasiye müdahaleler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının araştırılması amacıyla" Meclis'e araştırma önergesi verdi.
SIRALARA VURARAK PROTESTO ETTİLER
CHP'nin önergesi üzerine Genel Kurul kürsüsüne AKP adına Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel çıktı. Yüksel'in konuşmasına başladığı andan itibaren CHP Grubu, Yüksel'e sıralara vurarak tepki gösterdi.
TOPLANTI YETER SAYISI BULUNAMADI
Genel Kurul'daki gerginlik, Yüksel'in konuşması boyunca sürdü. Yüksel'in konuşması sona erdiğinde CHP milletvekilleri yoklama talep etti. Toplantı yeter sayının bulunamaması üzerine Adan, toplantıya 15 dakika ara verdi.