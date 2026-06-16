TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Sayıştay Başkanlığı seçimi gündemiyle toplandı. Komisyon toplantısında, başkanlık için başvuruda bulunan 12 aday arasından Genel Kurul'a gönderilecek isimlerin belirlenmesi amacıyla oylama yapıldı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Sayıştay Başkan Yardımcısı Ahmet Tezcan, daire başkanları, üyeler ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık'ın da aralarında bulunduğu 12 isim adaylık başvurusunda bulundu.

İKİ İSİM GENEL KURUL'A GÖNDERİLDİ

Komisyon toplantısında ilk olarak "Ön Seçim Geçici Komisyonu" oluşturuldu. Yapılan oylama sonucunda mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık 8'er oy alarak en fazla desteği bulan iki aday oldu.

Böylece komisyon süreci tamamlanırken, iki adayın ismi nihai seçimin yapılacağı TBMM Genel Kurulu'na bildirildi.

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

CHP'li komisyon üyelerinin katılmadığı süreç sonrasında Sayıştay Başkanı, TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek gizli oylamayla seçilecek.

Seçimde, TBMM üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak şartıyla, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun desteği aranacak.

Genel Kurul'da seçilecek yeni Sayıştay Başkanı 5 yıl süreyle görev yapacak. Yeni başkan göreve başlayıncaya kadar mevcut başkanın görev süresi kesintisiz devam edecek.

Görev süresi sona eren başkan ise boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak görevini sürdürecek ve ilk boşalan üyelik kadrosu kendisine tahsis edilecek. Ayrıca, görevden ayrılan başkan "en kıdemli üye" statüsünde kabul edilecek.