Çerçeve Yasa, Meclis’te tarihi oturumda görüşüldü. AKP, Yeni Parti, MHP, DEM Parti, CHP ve Yeni Yol’un destek verdiği düzenlemeye İYİ Parti ‘hayır’ oyu verdi. Yeniden Refah Partisi ise çekimser kaldı. Oturumda, kanun teklifinin maddelerine geçilmesi yönündeki önerge 269 kabul oyuna karşılık 28 ret oyuyla kabul edildi. İşte Meclis’teki konuşmaların satır başları:

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: Neyin açılımı bu, hiç kendinize sordunuz mu? Amaç, Erdoğan’ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır. 10’uncu maddeyle bu kanun kapsamında görev yapan herkese mutlak bir sorumsuzluk zırhı giydiriliyor ama beyhudedir. 12 Eylül darbecileri de Anayasa’ya geçici madde koydu, devran değişti ve yargılanıp ceza aldılar.

MAHMUT ARIKAN-SAADET PARTİSİ: “Mesele sadece bir terör örgütünün tasfiyesi değil, terörü yeniden üreten zeminin bütünüyle ortadan kaldırılması meselesidir.”

BUTLAN CHP’Sİ: TESLİMİYET YOK

CHP: Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, “Bu topraklar ayrılığın değil birliğin, düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur. Bu yasada bir teslimiyet veya mağlubiyet yoktur. Türkiye kazanacaktır” dedi.

MHP: İstanbul Milletvekili Feti Yıldız “Yüreğimizle, gönlümüzle, terörsüz Türkiye’nin yanındayız” dedi.

Dervişoğlu-Bahçeli: Göz göze bile gelmedi

Meclis Genel Kurulu’nda sıraları yan yana olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tokalaşmadı. Dervişoğlu ile Bahçeli birbirlerinin yüzüne bile bakmadı. Kanun teklifine hayır oyu veren İYİ Parti Grubu, Genel Kurul’daki görüşmelere omuzlarında Türk bayraklı atkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

Devlet Bahçeli’ye yoğun bir ilgi vardı. Selamlaşmak için sırasının önüne çok sayıda milletvekili geldi. Bu arada kamuoyunda Rolex saatiyle tanınan AKP Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bahçeli’nin elini öpmeye çalıştı. Ancak Bahçeli elini çekti, Yenişehirlioğlu’na izin vermedi.

İYİ Parti Grubu, Genel Kurul’a Türk bayraklı atkılar ve ellerinde Türk bayraklarıyla geldi.

Bahçeli bazı AKP’lilere el öptürmedi

Bahçeli Genel Kurulda yerini aldıktan sonra AKP’li isimler yanına giderek selamlaştı. İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu, Bahçeli’nin eli öptü. Bahçeli elini ısrarla öpmek isteyen AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve AKP Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu’na ise direnerek öptürmedi.

DÜZENLEME NE GETİRİYOR?

357 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve Meclis’ten geçen ‘süreç yasası’ 12 maddeden oluşuyor. Düzenleme başlıca maddeleriyle şunları içeriyor:

- Çerçeve yasa MGK’nın terör örgütünün silah bıraktığını ve kendini feshettiğini teyit eden kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla başlayacak.

- Düzenlemeden PKK-KCK örgüt üyeleri yararlanmak için 6 ay içinde yazılı olarak başvuracak. İsterlerse avukatları aracılığıyla da başvuruda bulunabilecekler.

- İktidar mensupları ‘af değil’ tezini ileri sürse de yaklaşık 75 bin soruşturma ortadan kalkacak. 1 Haziran 2005’ten (TCK bu tarihte değişti) önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar düzenleme dışında tutuldu. Böylece Öcalan’ın ilk aşamada bu yasadan yararlanması önü kapatıldı.

- 15 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren suçlarda infazlar 5 yıl erteleniyor. 15 yıldan fazla müebbet veya ağırlaştırılması suçlarda erteleme süresi 10 yıl olarak uygulanacak. Bu kişiler yeniden ‘teröre’ bulaşırsa infaz kaldığı yerden devam edecek.

- Sürece Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu yürütecek. Kurulda Adalet, İçişleri, Dışişleri. Milli Savunma Bakanları ile MİT Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de görev yapacak. Meclis’te bu kurulun faaliyetlerini İzleme Komisyonu kurulacak. Yasada belirtilen görevleri icra eden tüm görevliler hakkında hukuki, idari veya cezai işlem yapılamayacak.