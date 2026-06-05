TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.
Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.
Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
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