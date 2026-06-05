TBMM'de staj yapan öğrencileri taciz ettikleri iddiasıyla 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık kalmadı.

Ankara 57'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran 18 yaşından küçük dört çocuğun şikayeti, olayı ortaya çıkarmıştı.

Hazırlanan iddianamede; çocukların TBMM lokantasında stajyer olarak görev yaptıkları sırada kurum çalışanları Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası üzerine yasal sürecin başladığı aktarılmıştı. İfadeleri Çocuk İzlem Merkezi’nde alınan mağdurların beyanları doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu süreçte Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanırken, Ramazan Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi" olduğunu öne sürmüştü. Çocuklara gönderdikleri mesajların mesleki diyaloglar çerçevesinde kaldığını savunan sanıklar, iş yerindeki fiziksel temasların ise taciz niteliği taşımadığını iddia etmişti.

Zanlılar hakkında sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Hazırlanan bu iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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