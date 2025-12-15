İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerine TBMM Genel Kurulu'nda toplanan milletvekilleri arasında büyük bir tartışma yaşandı.



İYİ Parti sıraları ile DEM Parti milletvekilleri arasında yaşanan gerginlikte, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile tartıştı.



'KATİL OLARAK GEBERECEK'



İYİ Parti, 'Terörsüz Türkiye' adıyla yürütülen süreç kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyona üye vermemiş ve geçtiğimiz haftalarda İmralı Adası'na terör örgütü PKK liderli Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden AKP, MHP ve DEM Partili milletvekillerine tepki göstermişti.



Süreç hakkında bugün Meclis'te yaşanan tartışmada Ayyüce Türkeş Taş, DEM Partili sıralarıyla polemik yaşadı. Türkeş, Teröristbaşı Öcalan'ın serbest bırakılması yönündeki taleplere ithafen "Katil, katil, katil. Bir katil olarak geberecek" ifadelerini kullandı.