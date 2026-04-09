Yasama faaliyetlerini sürdüren milletvekillerinin siyaset öncesi kariyerleri, Meclis’in temsil profilini ortaya koyuyor. Veriler, 600 sandalyeli mecliste temsil gücü en yüksek olan meslek gruplarının iş insanları ve avukatlar olduğunu kanıtlıyor. Bu dağılım, parlamentodaki karar alma ve komisyon süreçlerinde yer alan uzmanlık alanlarının yoğunlaştığı noktaları işaret etmesi bakımından önem taşıyor.

MECLİS’TE EN ÇOK TEMSİL EDİLEN MESLEKLER

Derlenen bilgilere göre milletvekillerinin mesleki dağılımında en büyük payı iş insanları alırken, avukatlar ikinci sırada yer alıyor. Eğitim, akademi ve tıp alanından gelen vekillerin sayısı da parlamento yapısında belirgin bir yer tutuyor. zraporucom'un derlediği bilgiye göre milletvekillerinin meslekleri şu şekilde:

İŞ ADAMI: 158

AVUKAT: 122

AKADEMİSYEN: 42

EĞİTİMCİ: 37

EKONOMİST: 33

TIP DOKTORU: 32

BÜROKRAT: 24

İNŞAAT MÜHENDİSİ: 22

GAZETECİ: 18

DİĞER MESLEK GRUPLARI

TBMM çatısı altında daha sınırlı sayıda temsil edilen diğer uzmanlık alanları ve meslek dalları ise şu şekilde:

ECZACI: 11

MALİ MÜŞAVİR: 11

ÇİFTÇİ: 10

HUKUKÇU: 10

YAZAR: 9

SOSYOLOG: 9

SİYASET BİLİMCİ: 7

MÜLKİ İDARE AMİRİ: 6

Bu istatistiksel tablo, Türkiye siyasetinde iş dünyası ve hukuk temelli bir temsil modelinin baskınlığını sürdürdüğünü teyit ediyor. Uzmanlar, mesleki çeşitliliğin komisyonların teknik çalışmalarında farklı perspektifler sunduğuna dikkat çekiyor.