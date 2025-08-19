TBMM'nin Çankaya Kapısı'na yakın bir noktada "Beyaz Toros" marka bir araç yakıldı. Emniyetten yapılan açıklamada aracı yakan kişinin psikolojik rahatsızlıklarının olduğu belirtildi.

Yangına kısa sürede müdahale edilirken; araç sürücüsünün gözaltına alındığı kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

KOMİSYON GÜNÜ DİKKAT ÇEKEN OLAY

TBMM'de bugün saat 14.00'te iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı gerçekleştirilecek.

AYRINTILAR GELİYOR...