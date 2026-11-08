AKP’li yöneticilerden sonra bu kez de bürokratların lüks ve pahalı saatleri objektiflere yansıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmelerinde ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin yapımcı ve senaristi Sinema Genel Müdürü Birol Güven ile oyuncusu Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı yan yana oturdu, saatleri de dikkat çekti.

Karadağlı’nın kahverengi deri kayışlı, siyah kadranlı Panerai marka saatinin benzer modeli piyasada 544 bin liraya satılıyor. Güven’in Girard-Perregaux marka saatinin benzer modellerinin fiyatı ise bir milyon lirayı aşıyor.

SADECE BİN ADET VAR

Karadağlı’nın Panerai marka saatinin Radiomir 3 Days Acciaio modeli, 47 milimetrelik paslanmaz çelik kasaya ve deri kayışa sahip. Siyah kadranlı model, dünyada yalnızca bin adetlik sınırlı üretimiyle de dikkat çekiyor.

Güven’in deri kayışlı altın renkli kasaya sahip saati ise Girard-Perregaux’nun WW.TC serisi arasında bulunuyor. Bu saatin 18 ayar pembe altın kasalı Girard-Perregaux WW.TC modelinin liste fiyatı 31 bin 750 dolar ve güncel kur ile 1.5 milyon lira.

AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da daha önce Meclis’te ağırladığı ziyaretçileriyle çektirdiği fotoğrafta Rolex saatiyle gündeme gelmişti. Saatin fiyatının 16 bin 200 Euro (904.000 TL) olduğu belirtilmişti.

MECLİS’TE ROLEX

AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da 2026 yılı bütçe görüşmelerine taktığı Audemars Piguet marka saatle gündeme gelmişti. SÖZCÜ’nün haberinde saatin satış fiyatının 214 bin dolar (10 milyon 720 bin TL) olduğu vurgulanmıştı. Hatipoğlu’nun Eskişehir’deki bir etkinlikte taktığı Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 441 bin dolardı (22 milyon 100 bin TL).