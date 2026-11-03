TBMM Genel Kurulu, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan ortak savunma amaçlı Mekke Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifini gündemde öne çekti. Teklifin 48 saat geçmeden gündemin ikinci sırasına alınmasına ve 4 Kasım Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesine karar verildi. Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, AKP’nin Meclis gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi. Karar uyarınca 4 Kasım’daki çalışma, Mekke Anlaşması’na ilişkin görüşmeler tamamlanıncaya kadar sürecek. ÇALIŞMA TAKVİMİ 12 KASIM’A KADAR DÜZENLENDİ Kabul edilen öneriye göre Genel Kurul, 3 Kasım Salı günkü birleşiminde Türk Kızılayı Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışacak. 5 Kasım Perşembe günü Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi’nin birinci bölümündeki maddelerin, 10 Kasım Salı günü ise teklifin tümünün görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalar sürdürülecek. 11 Kasım Çarşamba günkü birleşimde, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için Türkiye’de BM-Habitat Bölge Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışılacak. 12 Kasım Perşembe günkü birleşimde ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti arasındaki Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar çalışmalar sürecek.

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