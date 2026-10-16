İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin ekim ayı birinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde yapıldı. Oturumda İZBAN’ın aktarma sistemine dahil edilmesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ulaşım tarifesi ve sosyal hizmet tesislerine ilişkin maddeler görüşülerek karara bağlandı.

TUGAY'IN AKP'YE GEÇİŞİ SONRASI PROTOKOL SAĞLANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçmiş dönemde yaptığı açıklamada İZBAN'daki 90 dakika aktarmasıyla ilgili TCDD ile yaşanan duruma ilişkin, "90 dakikayı komple kaldırmıyoruz. İZBAN'daki kısmı kaldırmak istiyoruz. 90 dakikayı biz geri getirirken Devlet Demiryolları, 'Biz mali yükü taşımayız, belediye üstlenirse kabul ederiz' dedi. İZBAN'da yüzde 50 ortaklığımız olmasına rağmen 90 dakikanın tamamına yakınını biz üstleniyoruz. İZBAN'da başta yapılan sözleşmeye uygun olmayan çok fazla konu var" ifadelerini kullanmıştı.

Cemil Tugay’ın AKP’ye geçmesinin ardından TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı ve meclise sunulan önerge kabul edildi.

İZBAN'DA 90 DAKİKA ÜCRETSİZ AKTARMA BAŞLADI

Alınan kararla birlikte "İZBAN A.Ş. bünyesinde 90 dakika aktarma hakkı yoktur" kararı iptal edildi. 16 Ekim itibarıyla İzmirim Kart ile yapılan ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN’da gerçekleştirilecek aktarmalar 20 kilometreye kadar ücretsiz hale getirildi.

29 EKİM'DE ULAŞIM 1 KURUŞ VE BURHAN ÖZFATURA İSMİ

Mecliste kabul edilen diğer gündem maddesine göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ESHOT, İZTAŞIT, İZULAŞ, METRO AŞ ve İZDENİZ AŞ araçlarında ulaşım ücreti 1 kuruş olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandığı takdirde ulaşım ücretsiz olacak.