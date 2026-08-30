TCDD Taşımacılık AŞ, tren yolculuklarında yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Şirket, 1 Eylül tarihinden itibaren e-bilet uygulamasına tamamen geçeceğini belirtti.

Dijital dönüşümde önemli bir adım atıldığını vurgulayan TCDD, e-belge dönüşüm çalışmalarının bir parçası olarak bu kararı aldığını ifade etti. Yolcuların artık biletlerini dijital ortamda saklayacakları belirtildi.

"HAFTAYA KADAR HER AN ERİŞİLEBİLİR"

Yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e-postasındaki PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayarak e-biletlerine kolayca erişecekleri belirtildi. Bu sayede biletlerin dijital, güvenli ve her an erişilebilir olacağı vurgulandı.

TCDD paylaşımında, "Biletinizi alın, 'Yolculuk Bilgilendirme' e-postanızı açın, PDF dokümanındaki bağlantıya tıklayın, e-biletinize kolayca ulaşın.

Hedefimiz daha az kağıt kullanımı, kolay erişim, güvenli belge yönetimi ve daha güçlü bir dijital altyapı.

Geleceğin demir yollarını bugünden inşa etmek için gelişmeye ve dönüşmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bu uygulama ile kağıt kullanımının azaltılması, erişimin kolaylaşması ve güvenli belge yönetimi sağlanıyor. TCDD, demiryolu taşımacılığında dijital altyapını güçlendirmeye devam edeceğini belirtiyor.