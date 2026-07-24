Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD), 27 Nisan'da "Çorum-Merzifon Demiryolu Altyapı Yapım İşi" ihalesini gerçekleştirdi. Açık ihale usulüyle düzenlenen ihalenin yaklaşık maliyeti 72 milyar 151 milyon 276 bin 354 TL olarak açıklandı. İhaleye toplam 16 firma teklif verdi.

İhalede en düşük teklif, Ziver Petrol, Burakcan İnşaat, Adfa Taahhüt ve Ziver İnşaat İş Ortaklığından geldi. İş ortaklığı, 47 milyar 929 milyon 4 bin 660 TL'lik teklifiyle yaklaşık maliyetin yaklaşık 24,2 milyar TL altında bir bedel sundu.

İHALE SÜRECİNDE BASKI İDDİASI

Nisan ayında gerçekleştirilen milyarlarca liralık ihalede, teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerden, mevzuat gereği aşırı düşük teklif açıklaması istendi. Ancak ihale süreci devam ederken, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü üzerinde, en düşük teklifi veren iş ortaklığının ihaleyi kazanmaması yönünde baskı kurulduğu iddia edildi.

ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

Kamu kaynaklarının kullanımında büyük önem taşıyan dev bütçeli ihaleye ilişkin ortaya atılan iddialar, ihale süreçlerinde şeffaflık ve rekabet ilkelerine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi. İddialara ilişkin TCDD'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ihale sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.