Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, demiryolu hatlarında güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan periyodik otla mücadele çalışmaları hakkında önemli bir duyuru yayımladı.
Yapılan resmi açıklamaya göre, ilaçlama çalışmaları 18 Haziran 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında Çadırkaya ve Süngütaşı hat kesimleri üzerinde yer alan gar, istasyon ve saydinglerde gerçekleştirilecek.
İnsan ve Hayvan Sağlığı İçin Tehlikeli
TCDD, kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığı açısından tehlike oluşturabileceğini vurgulayarak bölge halkına uyarılarda bulundu. Demiryolu güzergahı ve istasyon çevrelerinde yaşayan vatandaşların, ilaçlama yapılan alanlardan kesinlikle uzak durmaları gerektiği belirtildi.