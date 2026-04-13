Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı Şubat ayına ait Ödemeler Dengesi İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre Türkiye ekonomisi, Şubat ayında 7 milyar 501 milyon ABD doları cari işlemler açığı kaydetti. Altın ve enerji kalemleri dışarıda tutulduğunda ise cari işlemler hesabının 1 milyar 462 milyon ABD doları açık verdiği görüldü.

DIŞ TİCARET VE HİZMER GELİRLERİ ANALİZİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Şubat ayında 7 milyar 478 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllık bazdaki verilere bakıldığında, cari açığın yaklaşık 35,4 milyar dolar olduğu, dış ticaret dengesinin ise 73,2 milyar dolar açık verdiği izlendi.

Hizmetler dengesi tarafında ise güçlü bir performans sergilenerek yıllık bazda 62,6 milyar dolar fazla verildi. Şubat ayı özelinde hizmet gelirlerine en büyük katkı şu kalemlerden geldi:

Seyahat gelirleri: 1 milyar 841 milyon dolar

Taşımacılık hizmetleri: 1 milyar 215 milyon dolar

Aynı dönemde birincil gelir dengesi 24 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 0,9 milyar dolar açık verdi.

Po-ORTFÖY VE DOĞRUDAN YATIRIMLARDA HAREKETLİLİK

Şubat ayında portföy yatırımlarında 780 milyon dolarlık bir net giriş yaşandı. Yabancı yatırımcıların piyasalara olan ilgisi detaylandırıldığında; hisse senedi piyasasında 932 milyon dolar, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasasında ise 366 milyon dolarlık net alım yapıldığı dikkat çekti.

Doğrudan yatırımlar cephesinde ise 138 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki yatırımları 780 milyon dolar artarken, Türk vatandaşlarının yurt dışındaki yatırımları 918 milyon dolar yükseldi. Gayrimenkul tarafında ise yurt içindekilerin yurt dışından 225 milyon dolarlık, yabancıların ise Türkiye’den 230 milyon dolarlık alım yaptığı görüldü.

REZERVLERDE DİKKAT ÇEKEN AZALIŞ

Finansman hesabı verilerine göre, Şubat ayında yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına krediler 38 milyar dolar ile en büyük katkıyı sağladı. Net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar dolar, portföy yatırımları ise 2,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Merkez Bankası’nın resmi rezervlerinde Şubat ayı içerisinde 10 milyar 630 milyon ABD doları net azalış yaşandı. Yıllıklandırılmış bazda bakıldığında ise rezervlerdeki net azalışın 24,2 milyar dolara ulaştığı açıklandı.