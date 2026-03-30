ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e göre TCMB’nin altın rezervindeki düşüş hem doğrudan satışlarla hem de lira ve dolar swaplarıyla 60 tona dayandı. Merkez Bankası’nın 8 milyar dolarlık altını, dolar kurunu tutmak için piyasada kullandığı belirtiliyor. Haberlere yansıdığı kadarıyla TCMB dışında mart ayında milyarlarca dolarlık altın satan bir başka merkez bankası olmadı.

POLONYA KARŞI

Son yılların en büyük altın alıcısı olan Polonya Merkez Bankası’nın Başkanı Adam Glapinski, bu ay savunma harcamalarını finanse etmek için altın rezervini kullanmayı düşündüklerini açıklasa da Polonya hükümeti, Glapinski’nin önerisini desteklemedi. Rusya Merkez Bankası’nın, ocak ve şubat aylarında 14 tonluk altın sattığı medyaya yansımıştı. Merkez bankaların dahil olmadığı küresel altın fonlarından martta 12 milyar dolarlık çıkış olduğu tahmin ediliyor.

Ekonomistler, Orta Doğu’daki savaş nedeniyle TCMB’nin toplam döviz satışının 41 milyar dolara ulaştığını hesaplıyor. Swap ve kamu mevduatı hariç net rezervlerin 32 milyar dolara indiği belirtiliyor.