Merkez Bankası (TCMB), altın satışlarıyla rezervini eritiyor. Dünya Altın Konseyi’nin verisine göre TCMB’nin altın rezervi mayısta net 3 ton, yılbaşından bu yana net 81 ton azaldı. Böylece TCMB, merkez bankaları arasında dünyanın en büyük altın satıcısı olmayı sürdürdü. Yoğun satışların ardından TCMB, en çok altın rezervi olan merkez bankaları liginde ilk 10’dan çıktı.

Küresel bankalar altın rezervini büyütürken TCMB ise tam tersi bir istikamete yöneliyor. Dünya Altın Konseyi’ne göre küresel merkez bankaları, mayısta altın rezervini net 41 ton artırdı. Mayısta net 18 tonluk altın alan Polonya ve rezervini 10 ton artıran Çin, piyasadaki en büyük alıcılar olarak ön plana çıktı. Ocak-mayıs dönemine bakıldığında da Polonya’nın merkez bankası, altın rezervini 64 ton artırarak ilk sırada olmayı sürdürüyor.

11’İNCİ SIRAYA İNDİ

En çok altın alan merkez bankaları arasında Polonya liderliğini perçinlerken, TCMB ise satıcılar liginde zirveyi kimseye bırakmıyor. TCMB’nin net altın satışları mayısta 3 ton, ocak-mayıs döneminde de 81 tona ulaştı. Mayısta TCMB’den daha çok altın satan tek merkez bankası 6 tonla Rusya Merkez Bankası oldu. Ocak-mayıs döneminde Rusya 34 tonluk altın satışıyla, TCMB’nin ardından ikinci sırada bulunuyor. Küresel altın liginde 2025’in sonunda 10’uncu sırada yer alan TCMB, bu yılın ilk çeyreğinde Polonya’nın ardına düşerek 11’inci sıraya indi. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise vadesi geldiğinde satılan altınların rezerve yeniden ekleneceğini savunuyor.

5 bin doların aşılmasını beklemiyor

Dünya Altın Konseyi, aynı gün yayınladığı başka bir raporunda yılın geri kalanında altının performansına ilişkin tahminler yaptı. Konsey’e göre ons altın, ‘iyimser’ senaryoda yıl sonunda 4 bin 300-4 bin 800 dolar bandına yükselecek. Konsey, 5 bin doların yeniden aşılmasını ise baz senaryo olarak görmüyor. ‘Kötümser’ senaryoda da altının 3 bin 150-3 bin 500 dolar seviyesine düşeceği tahmin ediliyor.