Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for Reconstruction and Development- EBRD) toplantısında açıklamalarda bulundu.

Akçay, önümüzdeki döneme dair para politikası ve dezenflasyon sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Akçay, sıkı para politikasının kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, bu sürecin büyüme üzerindeki etkisinin dezenflasyon programının inandırıcılığına bağlı olduğunu ifade etti. "Dezenflasyon sürecimiz ne kadar inandırıcı olursa, büyümeye etkisi o kadar az olur" diyen Akçay, fiyat istikrarına giden yolda kısa vadeli maliyetlerin kaçınılmaz olabileceğine de dikkat çekti.

Dezenflasyonun “maliyetsiz bir süreç” olmadığını açıkça dile getiren Akçay, “Bu maliyet düşük de olabilir, yüksek de... Ama tamamen sıfır bir bedelle bu sürecin tamamlanmasını beklemek gerçekçi değil” açıklamasında bulundu.

Likidite tarafında kontrolün tamamen sağlandığını ifade eden TCMB Başkan Yardımcısı, "Likiditeyi şu an tamamen kontrol edebiliyoruz" dedi. Öte yandan Merkez Bankası rezervlerine ilişkin de konuşan Akçay, "Rezervleri emin bir şekilde yavaş yavaş tekrar kazanıyoruz" dedi.

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