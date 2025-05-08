Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturmalar neticesinde 19 Mart'tan bu yana 50 milyar dolardan fazla rezerv eridi. Karahan, TBMM'de yaptığı sunumda ise rezerv kaybına ilişkin futbol jargonuyla yanıt verdi.

Ekonomim'de yer alan habere göre rezervlerle ilgili gelen soruya futbol sahasından bir örnekle karşılık veren Karahan, “5-2 biten bir maçta kimse ‘2 gol yedik’ demez; ‘3 farkla kazandık’ dersiniz” ifadelerini kullandı.

"REZERVLERDE TOPARLANMA BAŞLADI"

Karahan, rezervlerde son dönemde yaşanan düşüşün sona erdiğini belirterek, “Birkaç günlük veriler, erimenin durduğunu ve ters yönlü bir hareketin başladığını gösteriyor” dedi. Merkez Bankası rezervlerinin geçmişte eksi 60 milyar dolara kadar düştüğünü hatırlatan Karahan, şu an gelinen noktada pozitif seviyelerin görüldüğünü vurguladı.

"ALTIN SATIN ALMADIK AKSİNE 50 TON ARTTI"

Fatih Karahan, 2024 yılı içerisinde ne yurt içinde ne de yurt dışında Merkez Bankası'na ait altınların satılmadığını belirtti. Aksine, Banka'nın sahip olduğu altın miktarının 50 ton arttığını ifade etti.

"ZİRAİ DONUN ENFLASYONA ETKİSİ SINIRLI KALABİLİR"

Karahan ayrıca, son günlerde tarım alanlarında yaşanan zirai don olayının enflasyon üzerindeki etkisine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Bu etkinin yaklaşık 0,4 puanla sınırlı olabileceğini söyledi.