TCMB'nin Resmi Gazete'de ve basın duyurusu ile haftasonu açıkladığı kararlar arasında yabancı para (YP) zorunlu karşılık (ZK) oranlarında ve ihracatçıların satmakla yükümlü oldukları döviz tutarı ve desteğinde artış da yer aldı.

Atılan adımlara göre yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı.

İhracat bedellerinin TCMB'ye asgari satış oranının 31 Temmuz 2025 tarihine kadar yüzde 35 olarak uygulanmasına karar verildi.

Firmaların ihracat bedeli dövizlerinin TL'ye dönüşümünün desteklenmesi uygulaması kapsamında sağlanan döviz dönüşüm desteği oranı ise TCMB'nin adımı ile 31 Temmuz'a kadar %3'e yükseltildi. Bu oran daha önce %2 olarak uygulanıyordu.

TCMB'nin hafta sonu attığı diğer adımlar arasında, TL mevduat için tesis edilen zorunlu karşılıklara TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 84'ü yerine 86'sı oranında faiz veya telafi ödemesi yapılması da yer aldı.

Ayrıca tüzel kişi TL mevduat payının altında olan bankalara, ilgili pay için aylık 0.3 puan artış hedefi getirildi.

TCMB son olarak yurt içi yerleşiklerle yapılan bir yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için zorunlu karşılık oranını 400 baz puan artırdı. Bu artışla birlikte hesaplama yönteminde de değişiklik yapıldı.

TCMB Mart ortasında başlayan İmamoğlu'nun tutuklanması sürecinde önce faiz indirim sürecine ara verdi ardından faiz artışına gitti. Küresel ticaret savaşlarının da olumsuz etkilediği süreçte toplam 700 baz puanlık sıkılaştırma adımı atan TCMB, döviz satışları kaynaklı 55 milyar doların üzerinde rezerv kaybı yaşadı.