Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan PPK özetinde, Şubat ayı sonunda tırmanan jeopolitik gelişmelerin küresel ekonomideki belirsizlikleri zirveye taşıdığı vurgulandı. Savaşın etkisiyle enerji arzı ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalar, ham petrol ve doğal gaz fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açıyor.

Banka, dış ticaret ortaklarının büyüme beklentilerini aşağı yönlü revize ederken, küresel ölçekteki bu "arz şoku"nun enflasyon beklentilerini bozma potansiyeli taşıdığına işaret etti. Gelişmekte olan piyasalardan portföy çıkışlarının sürdüğü bu dönemde, küresel büyüme endeksinin 2026 ve 2027 yıllarında %2,2 seviyesinde kalması öngörülüyor.

ENFLASYONDA GIDA VE ENERJİ BASKISI SÜRÜYOR

Haberin en can alıcı noktalarından biri ise yurt içi fiyat istikrarı üzerindeki baskılar. Şubat ayında yıllık %31,53’e yükselen enflasyonda, özellikle gıda ve enerji grupları lokomotif görevi gördü.

Raporda öne çıkan enflasyon detayları:

Hizmet Enflasyonu: %40 seviyelerine ulaşan hizmet grubu, haberleşme ve eğitim kalemlerindeki artışlarla ataletini koruyor.

Gıda Fiyatları: Ramazan ayı ve hava koşullarıyla yükselen işlenmemiş gıda fiyatları, Mart ayı itibarıyla sınırlı bir hız kesme sinyali veriyor.

Üretici Maliyetleri: Sanayide dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki %4,47'lik artış, maliyet baskısının devam ettiğini kanıtlıyor.

SIKI PARA POLİTİKASINA 'SAVAŞ' AYARI

Merkez Bankası, jeopolitik risklerin maliyet kanalıyla yaratacağı enflasyonist baskıyı sınırlamak için "ihtiyatlı" duruşunu koruyor. Politika faizinin %37 seviyesinde sabit tutulduğu hatırlatılan özette, likidite yönetiminin etkin kullanılacağı belirtildi. Özellikle 2 Mart itibarıyla ara verilen repo ihaleleriyle fonlama maliyetinin %40 seviyesinde oluşması sağlandı.

CARİ AÇIKTA REVİZYON VE ALTIN ETKİSİ

Ekonomideki bir diğer önemli başlık ise cari işlemler dengesi oldu. Yapılan yöntem değişikliği ve revizyonlar neticesinde 2025 yılı cari açığı 30,1 milyar dolara yükseldi. Altın ithalatının 12 aylık birikimli olarak 23,4 milyar dolara ulaşması dikkat çekerken, Mart ayı itibarıyla savaşın cari denge üzerindeki olumsuz yansımalarının daha net hissedileceği öngörülüyor.

TCMB'NİN YOL HARİTASI: YÜZDE 5 HEDEFİ

Kurul, orta vadeli %5 enflasyon hedefine ulaşana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğinin altını çizdi. Eğer enflasyon görünümünde "belirgin ve kalıcı" bir bozulma gözlenirse, para politikası duruşunun daha da sıkılaştırılabileceği mesajı net bir şekilde verildi.