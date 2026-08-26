Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elektronik para sektöründe iki büyük şok yaşattı. Junomoney ve Payco'nun faaliyet izinleri, Resmî Gazete'nin 26 Ağustos 2026 tarihli sayısında yayımlanan kararlarla resmen sonlandırıldı. JUNOMONEY'NİN İZNİ 2025'TE ALINMIŞTI TCMB'nin 21 Ağustos 2026 tarihli ve 12077/21676 sayılı kararıyla Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin lisansı iptal edildi. Şirket, söz konusu izni 20 Mayıs 2025'te almıştı. Aynı gün yürürlüğe giren 12076/21675 sayılı karar ise Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'yi hedef aldı. Payco, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini 28 Temmuz 2022'de TCMB'den almıştı. İki şirketin de elektronik para kuruluşu olarak çalışma yetkisi kaldırıldı. Bu gelişme, TCMB'nin sektördeki denetimlerini sıkılaştırdığına işaret ediyor.

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