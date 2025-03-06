Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), uzun süre uyguladığı faiz politikasının ardından aralık ayı itibarıyla faiz indirimlerine başlanmıştı.
Bu yıl 8 PPK yapılacağının açıklanmasının ardından gözler bugün açıklanacak faiz kararına çevrilirken, son olarak ocak ayında 250 baz puanlık faiz indirimine giden TCMB, bugün de aynı oranda bir indirime giderek politika faizini yüzde 42,5'e indirdi.
MEVDUAT FAİZLERİ DEĞİŞTİ
İndirim kararı piyasa beklentileriyle örtüşürken, bankacılık sektörü 250 baz puanlık faiz indirimini önceden fiyatlayarak mevduat faizlerini değiştirdi.
Son haftalarda aşağı yönlü seyir izleyen mevduat faizleri dip yaparken, milyonlarca vatandaşın merak ettiği soru yanıt buldu. Halihazırda uygulanan faiz oranlarına göre 500 bin TL'nin getirisi şu şekilde...
Fibabanka'nın verdiği faiz oranı yüzde 48, 500 bin liraya 17.884,93 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
ON Plus'ın faiz oranı yüzde 47,5, 500 bin liraya 17.698,63 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
Odeabank'ın faiz oranı yüzde 47, 500 bin liraya 17.512,33 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
CEPTETEB'in faiz oranı yüzde 47, 500 bin liraya 17.512,33 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
Denizbank'ın faiz oranı yüzde 45, 500 bin liraya 16.767,12 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
Garanti BBVA'nın faiz oranı yüzde 44, 500 bin liraya 16.394,52 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
Enpara'nın faiz oranı yüzde 38, 500 bin liraya 14.158,9 TL lira faiz getirisi sağlıyor.
İş Bankası'nın faiz oranı yüzde 36, 500 bin liraya 13.413,7 TL lira faiz getirisi sağlıyor.