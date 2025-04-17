Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın üçüncü faiz kararını açıkladı. TCMB, nisan ayında politika faizini yüzde 46,6 seviyesine yükseltti. Banka aynı zamanda, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e çıkardı.
TÜRKİYE LİSTEDE 2. SIRADA
Merkez'in bu kararı sonrası Türkiye, uygulanan faiz oranı ile dünyada en çok faizin verildiği ülkeler arasında Venezuela'dan sonra listenin ikinci sıralarında yer aldı.
İşte dünyada en çok faiz veren o ülkeler;
İsviçre: Yüzde 0.25
Japonya: Yüzde 0.5
Küba: Yüzde 2.25
Bulgaristan: Yüzde 2.39
Euro Bölgesi: Yüzde 2.4
Arnavutluk: Yüzde 2.75
Güney Kore: Yüzde 2.75
Kanada: Yüzde 2.75
Libya: Yüzde 3
Cezayir: Yüzde 3
Çin: Yüzde 3.1
Avustralya: Yüzde 4.1
İngiltere: Yüzde 4.5
ABD: Yüzde 4.5
Irak: Yüzde 5.5
Hindistan: Yüzde 6
Güney Afrika: Yüzde 7.5
Meksika: Yüzde 9
Uruguay: Yüzde 9.25
Kolombiya: Yüzde 9.5
Beyaz Rusya: Yüzde 9.5
Surinam: Yüzde 10
Pakistan: Yüzde 12
Brezilya: Yüzde 14.25
Ukrayna: Yüzde 15.5
Haiti: Yüzde 17
Lübnan: Yüzde 20
Rusya: Yüzde 21
İran: Yüzde 23
Kongo: Yüzde 25
Malavi: Yüzde 26
Mısır: Yüzde 27.5
Nijerya: Yüzde 27.5
Gana: Yüzde 28
Arjantin: Yüzde 29
Zimbabve: Yüzde 35
Türkiye yüzde 46
Venezuela: Yüzde 59.39