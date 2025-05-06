Rapora göre, enflasyonun ana eğilimi nisan ayında yükseldi. Enerji ve temel mal gruplarındaki aylık fiyat artışları dikkat çekerken, bu artışta mesken elektrik tarifesindeki düzenleme ve Türk lirasındaki değer kaybı etkili oldu. Gıda grubundaki fiyat artışı yavaşlarken, sebze fiyatlarındaki düşüş bu gelişmede belirleyici rol oynadı.

ELEKTRİK BELİRLEYİCİ OLDU

Nisan ayında enerji fiyatları aylık bazda %4,32 artarken, yıllık enerji enflasyonu %48,11’e yükseldi. Özellikle mesken elektrik tarifesinin %20,80 oranında artırılması enerji grubundaki yükselişi tetikledi. Buna karşın, uluslararası petrol fiyatlarının düşmesiyle akaryakıt fiyatlarında %0,36 oranında gerileme yaşandı.

TEMEL ÜRÜNLERDE KUR ETKİSİ

Türk lirasındaki zayıflama, dayanıklı tüketim malları başta olmak üzere temel mallarda fiyat artışlarını hızlandırdı. Otomobil ve mobilya fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekerken, dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışı %3,43 oldu. Giyim ve ayakkabı grubunda ise sezon geçişi nedeniyle fiyatlar %6,57 oranında arttı.

HİZMET GRUBUNDA BAYRAM ETKİSİ

Hizmet grubundaki aylık fiyat artışı %3,00 olarak gerçekleşti. Bayram dönemi etkisiyle ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar %5,75 oranında arttı. Bu artışta şehirlerarası kara yolu taşımacılığı (%13,22) ve hava yolu taşımacılığı (%42,10) öne çıktı. Lokanta-otel grubu ise kırmızı et ve döviz kuru etkisiyle yükseliş kaydetti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda fiyatlar %2,01 artarken, grup yıllık enflasyonu %36,09’a geriledi. Sebze fiyatlarındaki %17,32’lik düşüş, kırmızı et, yumurta ve meyvedeki artışları dengeledi. İşlenmiş gıdalarda ise %2,04’lük artış yaşandı.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) nisan ayında %2,76 arttı. Ancak yıllık ÜFE baz etkisiyle %22,50’ye gerileyerek düşüş eğilimini sürdürdü. En yüksek artışlar sermaye ve ara malı gruplarında kaydedildi.

Mevsimsellikten arındırılmış B ve C endekslerinin aylık artışları güçlenirken, yıllık artış oranları gerilemeye devam etti. TCMB, üç aylık ortalamalarda yataya yakın bir seyir izlerken, nisan ayında ana enflasyon eğiliminde yukarı yönlü hareketin belirginleştiğine dikkat çekti.