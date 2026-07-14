Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin 10 Temmuz ile sona eren haftada yaklaşık 3,6 milyar dolar arttığı tahmin edildi.

Matriks Haber'in, TCMB verileri üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 3 Temmuz haftasında yaklaşık 159,7 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 10 Temmuz haftasında 163,3 milyar dolara yükseldi.

Böylece rezervlerde üst üste ikinci haftada artış yaşanırken, toplam rezerv büyüklüğü 22 Mayıs'tan bu yana ilk kez 160 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkmış oldu.

ZİRVENİN ARDINDAN GERİLEDİ

TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolarla tarihi en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından dalgalı bir görünüm eşliğinde düşüş eğilimine girmişti.

Mayıs ayının ikinci yarısında 160 milyar dolar civarında seyreden rezervler, izleyen dört haftada yaklaşık 11 milyar dolar gerileyerek 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolara kadar inmişti. Ardından 3 Temmuz haftasında yaklaşık 10,7 milyar dolarlık güçlü yükseliş kaydeden rezervler, son haftadaki artışla birlikte toparlanma eğilimini sürdürdü.

TCMB, 10 Temmuz haftasına ilişkin resmi uluslararası rezerv verilerini 16 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da yayımlayacak.