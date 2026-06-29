Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki dalgalı seyir aşağı yönlü hareketle devam ediyor. Bankanın veri havuzundan yapılan son piyasa hesaplamalarına göre, toplam rezervlerde bir haftalık süreçte milyarlarca dolarlık hacim kaybı yaşandı. 26 Haziran 2026 ile sona eren haftalık dönemde, rezervlerin kritik bir eşiğe gerilediği belirlendi.

BİR HAFTADA 8 MİLYAR DOLAR ERİDİ

Matriks Haber'in yaptığı hesaplamaya göre 19 Haziran haftası itibarıyla 157,2 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, takip eden hafta içinde hızla düşüş gösterdi. 26 Haziran haftası kapanışında rezervlerin yaklaşık 8,2 milyar dolar azalarak 149 milyar dolara kadar gerilediği saptandı.

TARİHİ ZİRVEDEN UZAKLAŞILDI

Merkez Bankası toplam rezervleri, bu yılın başında rekor seviyeleri test etmişti. 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolara ulaşarak tarihi zirvesini gören rezervler, o tarihten bu yana dalgalı fakat istikrarlı bir düşüş trendi izliyor. Özellikle son dört haftalık periyotta 160 milyar doların üzerinde seyreden rakamların, son kayıplarla birlikte yeniden 149 milyar dolar seviyesine indiği hesaplandı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE

TCMB, merakla beklenen resmi rezerv rakamlarını 25 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştireceği haftalık duyuruyla kamuoyuna ilan edecek.