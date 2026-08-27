Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, altın fiyatlarındaki artış ve alımlarla birlikte 188,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. TCMB, 21 Ağustos haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Açıklamaya göre, brüt döviz rezervleri 14 Ağustos'taki 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinden 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi.

Ancak altın rezervlerindeki ciddi artış, brüt dövizdeki düşüşü kısmen telafi etti. Bu dönemde altın rezervleri 5 milyar 886 milyon dolar artarak 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara yükseldi.

Sonuç olarak, Merkez Bankasının toplam rezervleri, bir önceki haftanın 183 milyar 500 milyon dolarından 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.

TCMB'nin toplam rezervleri Ocak 2024'ten bu yana sürekli değişim gösterdi. 26 Ocak 2024'te 137 milyar 161 milyon dolar olan toplam rezervler, 30 Ocak 2026'da 218 milyar 158 milyon dolara kadar yükseldikten sonra düşüşe geçti.

27 Mart 2026'da 155 milyar 339 milyon dolara düşen rezervler, 31 Temmuz 2026'da 164 milyar 448 milyon dolara çıktı. 7 Ağustos 2026'da 178 milyar 366 milyon dolara ulaşan rezervler, 14 Ağustos 2026'da 183 milyar 500 milyon dolara yükseldi.

Son verilerle birlikte 21 Ağustos 2026 itibarıyla toplam rezervler 188 milyar 449 milyon dolar olarak kaydedildi.