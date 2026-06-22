Türk Dil Kurumu (TDK), Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Baba" kelimesini konu alan bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına da yer veren kurum, "Bir ülkeye veya topluluğa yararlı olmuş kimse: Atatürk, Türk milletinin babasıdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımın daha sonra kurumun sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

TDK'YA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın kaldırılmasının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi.

Paylaşımın neden silindiğine ilişkin TDK tarafından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

"BU KADAR MI VEFASIZSINIZ?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Türk Dil Kurumu, aşağıdaki görseli önce paylaştı, sonra sildi. Kim, neden rahatsız oldu da bu paylaşımı silmek zorunda kaldınız? Bu kadar mı vefasız, bu kadar mı nankörsünüz?" dedi.

'3-5 NANKÖRÜN TEPKİSİNDEN ÇEKİNİP...'

Tepki gösteren isimler arasında yer alan CHP'li Muharrem İnce, "Varlığını borçlu olduğun o büyük insana vefasızlık yapma. 3-5 nankörün tepkisinden çekinip paylaşımını kaldırma: Atatürk, Türk milletinin babasıdır" ifadelerini kullandı.

NURULLAH ATAÇ DİYE ELIOT'U PAYLAŞMIŞTI

Öte yandan TDK, daha önce de Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nurullah Ataç içeriğiyle gündeme gelmişti.

Kurumun, 17 Mayıs 2026'da Ataç'ın ölüm yıl dönümünde paylaştığı videoda İngiliz şair T. S. Eliot'ın fotoğrafını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca TDK'nın 2024 ve 2025 yıllarında Nurullah Ataç için yayımladığı anma içeriklerinde de Eliot'ın fotoğrafının kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Not: Türk Dil Kurumu (TDK), 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kuruldu.