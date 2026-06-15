Oslo Bölge Mahkemesi, Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit'in oğlu 29 yaşındaki Marius Borg Høiby'i 4 yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme, iki tecavüz suçundan suçlu bulunan Høiby kararı telekonferans yoluyla katılarak öğrendi.

Dört tecavüz suçlamasını da reddeden Høiby, 2018 yılında Veliaht Prens'in Skaugum'daki mülkünde ve 2024 yılında Oslo'da olmak üzere iki kadına tecavüz etmekten mahkum edildi.

Mahkeme, tecavüz anının mağdurların uyuduğu veya kendinde olmadığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

Mart 2024'teki bir olayda, Høiby'nin çektiği videolar delil sayıldı. Mahkeme mağdurların karşı koyamayacak durumda olduğuna hükmetti.

Öte rağmen Høiby, eski kız arkadaşı Norveçli fenomen Nora Haukland'a yönelik istismardan ve Frogner bölgesindeki bir kadına yönelik agresif davranışlardan suçlu bulundu.

Mahkeme, Høiby'nin Kasım 2024'te bir otelde ve 2023'te Lofoten adalarında tanıştığı iki kadına yönelik diğer tecavüz suçlamalarından ise beraatine karar verdi.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Savcılığın 7 yıl 7 ay hapis cezası talep ettiği davada, savunma avukatları 18 ay hapis istemişti.

Kararın ardından Høiby'nin avukatı Petar Sekulic, müvekkilinin karara itiraz edebileceğini belirterek yeniden tahliye talebinde bulundu.

Hakim Jon Sverdrup Efjestad, 128 sayfalık gerekçeli karardan önce özet bilgileri paylaştı. Mahkeme, Høiby'nin ismi açıklanan tek mağdur olan Nora Haukland dahil dört kadına toplam 640 bin kron tazminat ödemesine hükmetti.

Veliaht Prenses Mette-Marit'in ciddi bir akciğer hastalığı nedeniyle organ nakli listesinde olduğu, savunmanın bu gerekçeyle daha önce de tahliye talep ettiği aktarıldı.

Kraliyet ailesinde büyümesine rağmen resmi bir unvanı olmayan Høiby'nin davasında altı kadın taraf olurken, salonda yalnızca bir mağdur hazır bulundu.