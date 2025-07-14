Geçen yıl kamuoyuna açık duruşmada yaşadığı korkunç tecavüzü korkusuzca anlatarak 51 tecavüzcüsünün tutuklanmasında kilit rol oynayan Gisèle Pelicot, Fransa'nın en yüksek nişanı takıldı.

Pelicot, 72 yaşında olmasına rağmen eşi ve 60'tan fazla adam tarafından yıllar boyunca uğradığı sistematik tecavüzleri mahkemede anlatmaktan çekinmedi. Fransa ise Pelicot'un bu cesaretini Légion d’honneur (Onur Lejyonu) şövalyeliğiyle onurlandırdı.

İsmini gizli tutma hakkından feragat eden Pelicot, Bastille Günü öncesinde diğer 589 madalya sahibiyle birlikte madalyasını aldı.

'UTANÇ MAĞDURDA DEĞİL, FAİLDE OLMALI'

Mağdur olarak gizli kalmayı reddeden Pelicot, duruşmalar boyunca neredeyse her gün mahkeme salonundaydı.

Eşi Dominique Pelicot’un kendisini uyuşturup yaklaşık 60 farklı erkeğe tecavüz ettirdi. Dominique'in suçlamaları kabul etmesiyle Aralık ayında 20 yıl hapis cezası verildi.

Gisele Pelicot, “Tecavüze uğrayan her kadın şunu diyebilsin istiyorum: Pelicot hanım konuştu, ben de konuşabilirim. Utanç artık mağdurda değil, failde olmalı” sözleriyle yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşma gerekçesini açıklamıştı.

TANIKLIĞI YASALARI DEĞİŞTİRDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pelicot’yu onurlandırarak onun cesareti ve duruşundan "sadece Fransa’nın değil, tüm dünyayı etkilediğini" söyledi.

Fransa'daki tecavüz yasasının değişmesine neden olan bu vakayı ortaya çıkarma cesareti nedeniyle övgüye layık görülen Pelicot, o zamandan beri uluslararası listelerde "dünyanın en etkileyeci kişileri" arasında gösteriliyor.

Pelicot’nun avukatına göre, yaşadıklarını kendi ağzından anlattığı bir anı kitabı önümüzdeki yıl başında yayımlanacak.