CHP’nin eski genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, butlan kararına tepki gösterdi. CHP’li Muharrem İnce de itidal çağrısı yaptı.

Karayalçın: “CHP’ye haksızlık. Kararı geçerli addetmiyorum. Partimizin iradesi, yargı kararları ile değiştirilemez. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde partimizin iktidar yürüyüşü devam edecektir. Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir."

Çetin: “Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin, milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Genel Başkanımız Özgür Özel’in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı vardır.”

İnce: “Çok badire atlattık, darbelerle partimiz kapatıldı, mallarına el konuldu. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiyi mahkeme salonlarında dönüştüremezler. Sakin olmazsak, itidalli davranmazsak emin olun ki tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz. O yüzden herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Hepsinden geçtik, bundan da geçeceğiz.”