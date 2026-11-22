Fenerbahçe'nin Kocaelispor deplasmanında 2-2 berabere kalarak puan kaybettiği haftayı kayıpsız geçen Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Samsunspor'u 2-1 devirerek ezeli rakibiyle arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. Ancak alınan kritik 3 puana rağmen sahadaki oyun ve bazı yıldızların formsuzluğu teknik heyeti tatmin etmedi. Barış Alper Yılmaz ve Aleksey Batrakov önceki haftalara kıyasla oldukça sönük bir görüntü çizerken, 66. dakikada oyuna dahil olan Leroy Sane hem tribünlerin hem de Okan Buruk'un sabrını taşırdı.

Karşılaşmanın belli bölümlerinde kalesinde üst üste tehlikeler yaşayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un, maçın bitimiyle birlikte yöneticilerle yaptığı mini zirvede 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusu için son derece sert ifadeler kullandığı belirtildi. Ocak ayı transfer döneminde takımdan gönderilmesi gündemde olan Sane'nin, kendisine tanınan şansları kötü değerlendirmesi bardağı taşıran son damla oldu.

25 DAKİKADA 6 TOP KAYBI

Mücadelede yaklaşık 25 dakika sahada kalan Leroy Sane, ortaya koyduğu istatistiklerle de hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşmayı 6.9 reytingle tamamlayan tecrübeli futbolcu, ayağına gelen 20 topun 6'sını rakibe kaptırarak takımının hücum sürekliliğini sekteye uğrattı. Alman yıldızın maçı "toplam şut, engellenen şut ve isabetli şut" kategorilerinin tamamında sıfır çekerek tamamlaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Beşiktaş Derbisinde Yok: Ali Şansalan'dan Okan Buruk'a Kırmızı Kart

Samsunspor zaferinin ardından Galatasaray cephesine bir kötü haber de disiplin cephesinden geldi. Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından sahaya giren Teknik Direktör Okan Buruk, maçın hakemi Ali Şansalan tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı, ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Deneyimli teknik adam, bu kart nedeniyle gelecek hafta Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik Beşiktaş derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

İŞTE KIRMIZI KARTIN PERDE ARKASI

Okan Buruk'un cezalı duruma düşmesinin ardından basın toplantısına katılan Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, kırmızı kartın perde arkasını kamuoyuyla paylaştı. Kartın gerekçesinin hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmamak olduğunu belirten 64 yaşındaki çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu olarak buradayım. Burada olması gereken kişi Okan Buruk hocamız. Maçın değerlendirmesini çok daha iyi yapabilirdi. Bizi mutlu eden iki şey var; biri 3 puan almamız, diğeri de ligde iç sahada yenilmezlik rekorunu kırmamız. Önümüzde UEFA Şampiyonlar Ligi maçı var ve ona odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazanıp Türkiye'yi ve Galatasaray camiasını mutlu etmeye çalışacağız. Oyuncularımızla bütünleşmiş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kenetlenmiş durumdayız, hiç kimse bizi şampiyonluktan uzaklaştıramaz."

Hakemlerle yaşanan el sıkışma krizine de açıklık getiren Saraloğlu, sözlerini şöyle noktaladı: