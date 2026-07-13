TEDAŞ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DENİZLİ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

(TEDAŞ 1. Bölge Müdürlüğü)



Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/07/2008 tarihli ve 1678-1 sayılı kararı ile; ADM Elektrik Dağıtım AŞ’ye, Aydın, Denizli ve Muğla İllerinde kurulacak olan elektrik dağıtım sistemlerinde 16/08/2008 tarihinden itibaren 30 yıl süre ile dağıtım faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca ED/1678-1/1215 sayılı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında; Denizli ili sınırları içerisinde tesis edilen; UĞURLULAR TEKSTİL GES 3-7-8 ENH ait taşınmazlara gerekli olan kamulaştırma işlemleri için 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında 6446 sayılı kanunun 19’uncu maddesine göre TEDAŞ Yönetim Kurulunca 06.08.2024 tarih ve 16-978 nolu Kamulaştırma Kararları alınmıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8’inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen ulaşılamamıştır. Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8‘inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Müdürlüğümüzün “TEDAŞ 1.Bölge Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:

19 Merkezefendi /DENİZLİ ” adresine başvurulması halinde, TEDAŞ Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10’uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılacaktır. Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilan olunur.



UĞURLULAR TEKSTİL GES 3-7-8 ENH NEDENİYLE TAŞINMAZ KAMULAŞTIRILMASI GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİKLER LİSTESİ

İLİ: DENİZLİ İLÇESİ: ÇARDAK MAHALLESİ: SÖĞÜTÖZÜ

ADA NO

PARSEL NO

MALİKLERİ

TAŞINMAZIN CİNSİ TAŞINMAZIN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) ADI SOYADI BABA

ADI HİSSE

ORANI MÜLKİYET İRTİFAK

103

33

HÜSEYİN GEZER

ALİ

TAM TARLA

3696,58

0.52

352.11

212

54

HASAN ALİ ZENGİN

AHMET

TAM TARLA

12448,43

3.61+3.80

1492.72







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