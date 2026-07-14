TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)
Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.03.2021 tarih 7-893 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-663 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-659 sayılı, 07.05.2021 tarih 14-1828 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
|İlçesi
|Köy/Mahalle
|Ada No
|Parsel No
|Adı Soyadı
|Baba Adı
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|NACİYE ASLANER
|DOĞAN
|Afşin
|Altınelma
|119
|37
|DİLEK PORSUK YALÇIN
|HÜSEYİN
|Afşin
|Altınelma
|119
|36
|ALPEREN ŞAHAN
|DURAN
|Afşin
|Altınelma
|119
|36
|İLYAS ŞAHİN
|KOCA
|Afşin
|Altınelma
|119
|36
|İSA ŞAHAN
|AHMET
|Afşin
|Altınelma
|119
|35
|DÖNE PALTA
|HALİL
|Afşin
|Altınelma
|119
|35
|YUSUF PALTA
|DURDU
|Afşin
|Altınelma
|119
|35
|ABDULLAH PALTA
|DURDU
|Afşin
|Altınelma
|119
|34
|HAMZA GÜL
|MEHMET
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|SULTAN KIRBIYIK
|MUSTAFA
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|MEHMET SEZER
|ARİF
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|HÜRÜ SEZER
|ARİF
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|SULTAN ÖZYURT
|ŞEVKİ
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|YUSUF KIRBIYIK
|ŞEVKİ
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|NACİYE KIRBIYIK
|ŞEVKİ
|Afşin
|Altınelma
|122
|46
|HASAN HÜSEYİN KIRBIYIK
|ŞEVKİ
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|DURAN PORSUK
|ŞAKİR
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|DURDU PORSUK
|ŞAKİR
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|CENNET TUZUN
|ŞAKİR
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|AYŞE PORSUK
|ŞAKİR
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|HATİCE KOÇ
|İZZET
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|HASAN TUZUN
|İZZET
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|FATMA PORSUK
|CEMAL
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|ŞEVKİ PORSUK
|CEMAL
|Afşin
|Altınelma
|122
|45
|ŞENGÜL PORSUK
|CEMAL
|Afşin
|Altınelma
|124
|105
|HAMZA GÜL
|MEHMET
|Afşin
|Altınelma
|124
|106
|ARSLAN BOZDOGAN
|MEHMET
|Afşin
|Altınelma
|124
|106
|HASAN HÜSEYİN BOZDOGAN
|MEHMET
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|CEMİLE PALTA
|MUSTAFA
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|DÖNE PALTA
|HALİL
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|YUSUF PALTA
|DURDU
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|ABDULLAH PALTA
|DURDU
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|SELAMET DİNÇ
|ABDULLAH
|Afşin
|Altınelma
|124
|107
|SONGÜL GÜLFİDAN
|ABDULLAH
|Afşin
|Altınelma
|124
|108
|MEVLÜT TOPAL
|HASAN ALİ
|Afşin
|Tanır
|260
|23
|ÖMER KOÇLU
|ALİSEYDİ
|Afşin
|Tanır
|260
|23
|MEHMET KOÇLU
|ALİSEYDİ
|Afşin
|Tanır
|260
|23
|GÜLCİHAN KOÇLU
|VEYSEL
|Afşin
|Tanır
|260
|23
|SEYFİ KOÇLU
|HASAN
|Afşin
|Tanır
|260
|23
|ALİ KOÇLU
|HÜSEYİN
|Afşin
|Tanır
|260
|24
|GÜLDEN DELİBAŞ
|FEVZİ
|Afşin
|Tanır
|260
|24
|MEHMET KARAHAN
|FEVZİ
|Afşin
|Tanır
|194
|37
|OSMAN ÖZYURT
|ALİ
|Afşin
|Tanır
|194
|37
|DÖNDÜ ÖZYURT
|ABDULKERİM
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|HATİCE KAYNAK
|MUSA
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|ZEYNEP DAĞ
|MUSA
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|DÖNDÜ TOPRAK
|MUSA
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|SEVGİ YILMAZ
|HASAN
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|OKTAY DAĞ
|HASAN
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|MEHMET KAYNAK
|ÖMER
|Afşin
|Armutalan
|157
|8
|MEHMET DAĞ
|HASAN
|Afşin
|Armutalan
|121
|8
|MEHMET DAĞ
|DURAN
|Afşin
|Armutalan
|121
|8
|SEBİHA DAĞ
|DURAN
|Afşin
|Armutalan
|121
|6
|DÖNDÜ DAĞ
|BADTAL
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|CENNET DAĞ
|BUDAK
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|DÖNDÜ DEMİR
|AHMET
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|MERYEM DAĞ
|AHMET
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|ZEYNEP DAĞ
|AHMET
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|CENNET DEMİR
|İSMAİL
|Afşin
|Armutalan
|121
|4
|MUSA DAĞ
|İBRAHİM
|Afşin
|Armutalan
|121
|1
|FATMA DAĞ
|HACI
|Afşin
|Armutalan
|121
|1
|ZEYNEP DAĞ
|MUSTAFA
|Afşin
|Armutalan
|121
|1
|MUSA DAĞ
|MUSTAFA
|Afşin
|Armutalan
|121
|1
|ŞEREF DAĞ
|AHMET
|Afşin
|Armutalan
|121
|1
|EMİNE DAĞ
|AHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|NACİYE ASLANER
|DOĞAN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|FATİH KAYHAN
|CUMA
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SADETTİN DOĞAN
|ARİF
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|FATMA DAĞLI
|HACİ ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|İSA DAĞLI
|HACİ ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|HÜLYA DAĞLI
|ADİL
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|AYŞE TOR
|SEBAHATTİN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|ZEYNEP TUNÇ
|HÜSEYİN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|RABİYE ÇELİK
|MEHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|HACİ MEHMET ÇELİK
|İBRAHİM
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SEFA ÇELİK
|İBRAHİM
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|MEHMET ÇELİK
|SADETTİN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|GÜLKIZ ÇELİK
|DURMUŞ ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|CENNET ÖZDEMİR
|AHMET DURAN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|FATİŞ TUNÇ
|AHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|MEMDUHA MERT
|YEMLİHA
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|ELİF YUMRUKUZ
|HAYRULLAH
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|RAZİYE ASLANER
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|CENNET YILDIRIM
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|EMİNE YUMRUKUZ
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|GÜL DOĞAN
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|YAKUP ASLANER
|RAMAZAN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SEVAL YILDIRIM
|SEYFİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|MEHMET ASLANER
|RAMAZAN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|GÜLPERİ GEYİK
|HÜSEYİN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|METİN GEYİK
|ÖMER
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|IRAZ GÜLDAĞ
|VELİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|ARİF GÜLDAĞ
|İSMAİL
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SEHER TAŞYÜREK
|YUSUF
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|MUSTAFA KILIBOZ
|ŞÜKRÜ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|BEKİR KILINÇ
|MUSTAFA
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|TÜRKAN KISAKOL
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|DÖNE ERDOĞAN
|ALİ
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SAVAŞ ERDOĞAN
|DURAN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|KAHRAMAN TÜRKMEN
|MEHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|NURİ TÜRKMEN
|MEHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|EMİNE ÖZCAN
|AHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|KAMER AKTAŞ
|AHMET
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|SAADET ÖZER
|SEFER
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|ÜMMÜHANİ DEMİRCİ
|İSMAİL
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|HAYATİ DEMİRCİ
|HÜSEYİN
|Afşin
|Afşinbey
|930
|4
|DURDU BERK
|SEYFİ ALİ
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