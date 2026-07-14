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TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

Yayın:
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.03.2021 tarih 7-893 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-663 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-659 sayılı, 07.05.2021 tarih 14-1828 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
Afşin Afşinbey 930 4 NACİYE ASLANER DOĞAN
Afşin Altınelma 119 37 DİLEK PORSUK YALÇIN HÜSEYİN
Afşin Altınelma 119 36 ALPEREN ŞAHAN DURAN
Afşin Altınelma 119 36 İLYAS ŞAHİN KOCA
Afşin Altınelma 119 36 İSA ŞAHAN AHMET
Afşin Altınelma 119 35 DÖNE PALTA HALİL
Afşin Altınelma 119 35 YUSUF PALTA DURDU
Afşin Altınelma 119 35 ABDULLAH PALTA DURDU
Afşin Altınelma 119 34 HAMZA GÜL MEHMET
Afşin Altınelma 122 46 SULTAN KIRBIYIK MUSTAFA
Afşin Altınelma 122 46 MEHMET SEZER ARİF
Afşin Altınelma 122 46 HÜRÜ SEZER ARİF
Afşin Altınelma 122 46 SULTAN ÖZYURT ŞEVKİ
Afşin Altınelma 122 46 YUSUF KIRBIYIK ŞEVKİ
Afşin Altınelma 122 46 NACİYE KIRBIYIK ŞEVKİ
Afşin Altınelma 122 46 HASAN HÜSEYİN KIRBIYIK ŞEVKİ
Afşin Altınelma 122 45 DURAN PORSUK ŞAKİR
Afşin Altınelma 122 45 DURDU PORSUK ŞAKİR
Afşin Altınelma 122 45 CENNET TUZUN ŞAKİR
Afşin Altınelma 122 45 AYŞE PORSUK ŞAKİR
Afşin Altınelma 122 45 HATİCE KOÇ İZZET
Afşin Altınelma 122 45 HASAN TUZUN İZZET
Afşin Altınelma 122 45 FATMA PORSUK CEMAL
Afşin Altınelma 122 45 ŞEVKİ PORSUK CEMAL
Afşin Altınelma 122 45 ŞENGÜL PORSUK CEMAL
Afşin Altınelma 124 105 HAMZA GÜL MEHMET
Afşin Altınelma 124 106 ARSLAN BOZDOGAN MEHMET
Afşin Altınelma 124 106 HASAN HÜSEYİN BOZDOGAN MEHMET
Afşin Altınelma 124 107 CEMİLE PALTA MUSTAFA
Afşin Altınelma 124 107 DÖNE PALTA HALİL
Afşin Altınelma 124 107 YUSUF PALTA DURDU
Afşin Altınelma 124 107 ABDULLAH PALTA DURDU
Afşin Altınelma 124 107 SELAMET DİNÇ ABDULLAH
Afşin Altınelma 124 107 SONGÜL GÜLFİDAN ABDULLAH
Afşin Altınelma 124 108 MEVLÜT TOPAL HASAN ALİ
Afşin Tanır 260 23 ÖMER KOÇLU ALİSEYDİ
Afşin Tanır 260 23 MEHMET KOÇLU ALİSEYDİ
Afşin Tanır 260 23 GÜLCİHAN KOÇLU VEYSEL
Afşin Tanır 260 23 SEYFİ KOÇLU HASAN
Afşin Tanır 260 23 ALİ KOÇLU HÜSEYİN
Afşin Tanır 260 24 GÜLDEN DELİBAŞ FEVZİ
Afşin Tanır 260 24 MEHMET KARAHAN FEVZİ
Afşin Tanır 194 37 OSMAN ÖZYURT ALİ
Afşin Tanır 194 37 DÖNDÜ ÖZYURT ABDULKERİM
Afşin Armutalan 157 8 HATİCE KAYNAK MUSA
Afşin Armutalan 157 8 ZEYNEP DAĞ MUSA
Afşin Armutalan 157 8 DÖNDÜ TOPRAK MUSA
Afşin Armutalan 157 8 SEVGİ YILMAZ HASAN
Afşin Armutalan 157 8 OKTAY DAĞ HASAN
Afşin Armutalan 157 8 MEHMET KAYNAK ÖMER
Afşin Armutalan 157 8 MEHMET DAĞ HASAN
Afşin Armutalan 121 8 MEHMET DAĞ DURAN
Afşin Armutalan 121 8 SEBİHA DAĞ DURAN
Afşin Armutalan 121 6 DÖNDÜ DAĞ BADTAL
Afşin Armutalan 121 4 CENNET DAĞ BUDAK
Afşin Armutalan 121 4 DÖNDÜ DEMİR AHMET
Afşin Armutalan 121 4 MERYEM DAĞ AHMET
Afşin Armutalan 121 4 ZEYNEP DAĞ AHMET
Afşin Armutalan 121 4 CENNET DEMİR İSMAİL
Afşin Armutalan 121 4 MUSA DAĞ İBRAHİM
Afşin Armutalan 121 1 FATMA DAĞ HACI
Afşin Armutalan 121 1 ZEYNEP DAĞ MUSTAFA
Afşin Armutalan 121 1 MUSA DAĞ MUSTAFA
Afşin Armutalan 121 1 ŞEREF DAĞ AHMET
Afşin Armutalan 121 1 EMİNE DAĞ AHMET
Afşin Afşinbey 930 4 NACİYE ASLANER DOĞAN
Afşin Afşinbey 930 4 FATİH KAYHAN CUMA
Afşin Afşinbey 930 4 SADETTİN DOĞAN ARİF
Afşin Afşinbey 930 4 FATMA DAĞLI HACİ ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 İSA DAĞLI HACİ ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 HÜLYA DAĞLI ADİL
Afşin Afşinbey 930 4 AYŞE TOR SEBAHATTİN
Afşin Afşinbey 930 4 ZEYNEP TUNÇ HÜSEYİN
Afşin Afşinbey 930 4 RABİYE ÇELİK MEHMET
Afşin Afşinbey 930 4 HACİ MEHMET ÇELİK İBRAHİM
Afşin Afşinbey 930 4 SEFA ÇELİK İBRAHİM
Afşin Afşinbey 930 4 MEHMET ÇELİK SADETTİN
Afşin Afşinbey 930 4 GÜLKIZ ÇELİK DURMUŞ ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 CENNET ÖZDEMİR AHMET DURAN
Afşin Afşinbey 930 4 FATİŞ TUNÇ AHMET
Afşin Afşinbey 930 4 MEMDUHA MERT YEMLİHA
Afşin Afşinbey 930 4 ELİF YUMRUKUZ HAYRULLAH
Afşin Afşinbey 930 4 RAZİYE ASLANER ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 CENNET YILDIRIM ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 EMİNE YUMRUKUZ ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 GÜL DOĞAN ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 YAKUP ASLANER RAMAZAN
Afşin Afşinbey 930 4 SEVAL YILDIRIM SEYFİ
Afşin Afşinbey 930 4 MEHMET ASLANER RAMAZAN
Afşin Afşinbey 930 4 GÜLPERİ GEYİK HÜSEYİN
Afşin Afşinbey 930 4 METİN GEYİK ÖMER
Afşin Afşinbey 930 4 IRAZ GÜLDAĞ VELİ
Afşin Afşinbey 930 4 ARİF GÜLDAĞ İSMAİL
Afşin Afşinbey 930 4 SEHER TAŞYÜREK YUSUF
Afşin Afşinbey 930 4 MUSTAFA KILIBOZ ŞÜKRÜ
Afşin Afşinbey 930 4 BEKİR KILINÇ MUSTAFA
Afşin Afşinbey 930 4 TÜRKAN KISAKOL ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 DÖNE ERDOĞAN ALİ
Afşin Afşinbey 930 4 SAVAŞ ERDOĞAN DURAN
Afşin Afşinbey 930 4 KAHRAMAN TÜRKMEN MEHMET
Afşin Afşinbey 930 4 NURİ TÜRKMEN MEHMET
Afşin Afşinbey 930 4 EMİNE ÖZCAN AHMET
Afşin Afşinbey 930 4 KAMER AKTAŞ AHMET
Afşin Afşinbey 930 4 SAADET ÖZER SEFER
Afşin Afşinbey 930 4 ÜMMÜHANİ DEMİRCİ İSMAİL
Afşin Afşinbey 930 4 HAYATİ DEMİRCİ HÜSEYİN
Afşin Afşinbey 930 4 DURDU BERK SEYFİ ALİ


 

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