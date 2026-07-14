TEDAŞ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (KAHRAMANMARAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI



Kahramanmaraş il sınırları içerisindeki enerji nakil hatlarının ve trafo binası yerlerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 18.03.2021 tarih 7-893 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-663 sayılı, 17.04.2025 tarih 38-659 sayılı, 07.05.2021 tarih 14-1828 sayılı kararlar ile başlanılmıştır.

Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.

Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 0344 223 07 08 no.lu telefon numarasından bilgi alması ve Yamaçtepe mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Güvenen 4 Apt. No:51/A Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan TEDAŞ 3. Bölge Müdürlüğüne uzlaşma görüşmelerinde bulunulması müracaatı rica olunur.

Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.

Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.



İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.



Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi



İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı Afşin Afşinbey 930 4 NACİYE ASLANER DOĞAN Afşin Altınelma 119 37 DİLEK PORSUK YALÇIN HÜSEYİN Afşin Altınelma 119 36 ALPEREN ŞAHAN DURAN Afşin Altınelma 119 36 İLYAS ŞAHİN KOCA Afşin Altınelma 119 36 İSA ŞAHAN AHMET Afşin Altınelma 119 35 DÖNE PALTA HALİL Afşin Altınelma 119 35 YUSUF PALTA DURDU Afşin Altınelma 119 35 ABDULLAH PALTA DURDU Afşin Altınelma 119 34 HAMZA GÜL MEHMET Afşin Altınelma 122 46 SULTAN KIRBIYIK MUSTAFA Afşin Altınelma 122 46 MEHMET SEZER ARİF Afşin Altınelma 122 46 HÜRÜ SEZER ARİF Afşin Altınelma 122 46 SULTAN ÖZYURT ŞEVKİ Afşin Altınelma 122 46 YUSUF KIRBIYIK ŞEVKİ Afşin Altınelma 122 46 NACİYE KIRBIYIK ŞEVKİ Afşin Altınelma 122 46 HASAN HÜSEYİN KIRBIYIK ŞEVKİ Afşin Altınelma 122 45 DURAN PORSUK ŞAKİR Afşin Altınelma 122 45 DURDU PORSUK ŞAKİR Afşin Altınelma 122 45 CENNET TUZUN ŞAKİR Afşin Altınelma 122 45 AYŞE PORSUK ŞAKİR Afşin Altınelma 122 45 HATİCE KOÇ İZZET Afşin Altınelma 122 45 HASAN TUZUN İZZET Afşin Altınelma 122 45 FATMA PORSUK CEMAL Afşin Altınelma 122 45 ŞEVKİ PORSUK CEMAL Afşin Altınelma 122 45 ŞENGÜL PORSUK CEMAL Afşin Altınelma 124 105 HAMZA GÜL MEHMET Afşin Altınelma 124 106 ARSLAN BOZDOGAN MEHMET Afşin Altınelma 124 106 HASAN HÜSEYİN BOZDOGAN MEHMET Afşin Altınelma 124 107 CEMİLE PALTA MUSTAFA Afşin Altınelma 124 107 DÖNE PALTA HALİL Afşin Altınelma 124 107 YUSUF PALTA DURDU Afşin Altınelma 124 107 ABDULLAH PALTA DURDU Afşin Altınelma 124 107 SELAMET DİNÇ ABDULLAH Afşin Altınelma 124 107 SONGÜL GÜLFİDAN ABDULLAH Afşin Altınelma 124 108 MEVLÜT TOPAL HASAN ALİ Afşin Tanır 260 23 ÖMER KOÇLU ALİSEYDİ Afşin Tanır 260 23 MEHMET KOÇLU ALİSEYDİ Afşin Tanır 260 23 GÜLCİHAN KOÇLU VEYSEL Afşin Tanır 260 23 SEYFİ KOÇLU HASAN Afşin Tanır 260 23 ALİ KOÇLU HÜSEYİN Afşin Tanır 260 24 GÜLDEN DELİBAŞ FEVZİ Afşin Tanır 260 24 MEHMET KARAHAN FEVZİ Afşin Tanır 194 37 OSMAN ÖZYURT ALİ Afşin Tanır 194 37 DÖNDÜ ÖZYURT ABDULKERİM Afşin Armutalan 157 8 HATİCE KAYNAK MUSA Afşin Armutalan 157 8 ZEYNEP DAĞ MUSA Afşin Armutalan 157 8 DÖNDÜ TOPRAK MUSA Afşin Armutalan 157 8 SEVGİ YILMAZ HASAN Afşin Armutalan 157 8 OKTAY DAĞ HASAN Afşin Armutalan 157 8 MEHMET KAYNAK ÖMER Afşin Armutalan 157 8 MEHMET DAĞ HASAN Afşin Armutalan 121 8 MEHMET DAĞ DURAN Afşin Armutalan 121 8 SEBİHA DAĞ DURAN Afşin Armutalan 121 6 DÖNDÜ DAĞ BADTAL Afşin Armutalan 121 4 CENNET DAĞ BUDAK Afşin Armutalan 121 4 DÖNDÜ DEMİR AHMET Afşin Armutalan 121 4 MERYEM DAĞ AHMET Afşin Armutalan 121 4 ZEYNEP DAĞ AHMET Afşin Armutalan 121 4 CENNET DEMİR İSMAİL Afşin Armutalan 121 4 MUSA DAĞ İBRAHİM Afşin Armutalan 121 1 FATMA DAĞ HACI Afşin Armutalan 121 1 ZEYNEP DAĞ MUSTAFA Afşin Armutalan 121 1 MUSA DAĞ MUSTAFA Afşin Armutalan 121 1 ŞEREF DAĞ AHMET Afşin Armutalan 121 1 EMİNE DAĞ AHMET Afşin Afşinbey 930 4 NACİYE ASLANER DOĞAN Afşin Afşinbey 930 4 FATİH KAYHAN CUMA Afşin Afşinbey 930 4 SADETTİN DOĞAN ARİF Afşin Afşinbey 930 4 FATMA DAĞLI HACİ ALİ Afşin Afşinbey 930 4 İSA DAĞLI HACİ ALİ Afşin Afşinbey 930 4 HÜLYA DAĞLI ADİL Afşin Afşinbey 930 4 AYŞE TOR SEBAHATTİN Afşin Afşinbey 930 4 ZEYNEP TUNÇ HÜSEYİN Afşin Afşinbey 930 4 RABİYE ÇELİK MEHMET Afşin Afşinbey 930 4 HACİ MEHMET ÇELİK İBRAHİM Afşin Afşinbey 930 4 SEFA ÇELİK İBRAHİM Afşin Afşinbey 930 4 MEHMET ÇELİK SADETTİN Afşin Afşinbey 930 4 GÜLKIZ ÇELİK DURMUŞ ALİ Afşin Afşinbey 930 4 CENNET ÖZDEMİR AHMET DURAN Afşin Afşinbey 930 4 FATİŞ TUNÇ AHMET Afşin Afşinbey 930 4 MEMDUHA MERT YEMLİHA Afşin Afşinbey 930 4 ELİF YUMRUKUZ HAYRULLAH Afşin Afşinbey 930 4 RAZİYE ASLANER ALİ Afşin Afşinbey 930 4 CENNET YILDIRIM ALİ Afşin Afşinbey 930 4 EMİNE YUMRUKUZ ALİ Afşin Afşinbey 930 4 GÜL DOĞAN ALİ Afşin Afşinbey 930 4 YAKUP ASLANER RAMAZAN Afşin Afşinbey 930 4 SEVAL YILDIRIM SEYFİ Afşin Afşinbey 930 4 MEHMET ASLANER RAMAZAN Afşin Afşinbey 930 4 GÜLPERİ GEYİK HÜSEYİN Afşin Afşinbey 930 4 METİN GEYİK ÖMER Afşin Afşinbey 930 4 IRAZ GÜLDAĞ VELİ Afşin Afşinbey 930 4 ARİF GÜLDAĞ İSMAİL Afşin Afşinbey 930 4 SEHER TAŞYÜREK YUSUF Afşin Afşinbey 930 4 MUSTAFA KILIBOZ ŞÜKRÜ Afşin Afşinbey 930 4 BEKİR KILINÇ MUSTAFA Afşin Afşinbey 930 4 TÜRKAN KISAKOL ALİ Afşin Afşinbey 930 4 DÖNE ERDOĞAN ALİ Afşin Afşinbey 930 4 SAVAŞ ERDOĞAN DURAN Afşin Afşinbey 930 4 KAHRAMAN TÜRKMEN MEHMET Afşin Afşinbey 930 4 NURİ TÜRKMEN MEHMET Afşin Afşinbey 930 4 EMİNE ÖZCAN AHMET Afşin Afşinbey 930 4 KAMER AKTAŞ AHMET Afşin Afşinbey 930 4 SAADET ÖZER SEFER Afşin Afşinbey 930 4 ÜMMÜHANİ DEMİRCİ İSMAİL Afşin Afşinbey 930 4 HAYATİ DEMİRCİ HÜSEYİN Afşin Afşinbey 930 4 DURDU BERK SEYFİ ALİ





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