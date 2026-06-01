Nevşehir'de psikolojik sıkıntılar yaşayan 34 yaşındaki S.B., yardım amacıyla ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü. Hastaneye ulaştığında tedaviyi reddeden şahıs, bir anda bulunduğu yerden uzaklaşarak kaçmaya başladı.
AĞAÇTA ASILI KALDI
Sokak aralarında izini kaybettirmeye çalışan S.B., bir süre sonra girdiği çıkmaz sokağın sonundaki yamaçtan dengesini kaybederek dere yatağına düştü. Düşmenin etkisiyle zemine çakılmaktan son anda kurtulan şahıs, yamaçta bulunan bir ağacın dallarına takılarak asılı kaldı.
YAKINLARI MÜDAHALE EDEMEYİNCE EKİPLER ÇAĞRILDI
Ağacın dalında mahsur kalan S.B.'yi kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan yakınları, şahsı güvenli bir şekilde yukarı çekemeyince durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde sağlık durumu kontrol edilen şahıs, tedavisinin yapılması amacıyla yeniden Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.