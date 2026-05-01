Derbide Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk iplerini rakibine bırakan Fenerbahçe'de ilk fatura teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildi. İtalyan-Alman çalıştırıcı, Samandıra'daki vedasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAVALİMANINDA İNER İNMEZ...

Ailesinin yaşadığı Almanya'ya dönen Tedesco, havalimanında büyük bir şok yaşadı. Çıkışa yönelen 40 yaşındaki çalıştırıcı, kendisini bekleyen yüzlerce Fenerbahçeli taraftarının tezahüratlarıyla karşılaştı.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN"

HT Spor'un haberine göre Türkiye'ye veda eden Tedesco'nun son sözleri ise şöyle oldu: "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor."