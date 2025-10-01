Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynayacakları OGC Nice maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Domenico Tedesco, güçlü bir rakiple oynayacaklarını ancak kendilerine güvendiklerini belirtti.

İtalyan teknik adam "Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım!" dedi.

'KEREM'İN ZAMANA İHTİYACI VAR'

Domenico Tedesco, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını da değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, milli yıldıza zaman tanımak gerektiğini ifade ederken "Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok." dedi.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR'

Domenico Tedesco, kısa bir süre önce takıma katıldığını hatırlatarak "Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzeltmeye çalışırım." diye konuştu.

DURAN AÇIKLAMASI

Sakatlıklara da değinen Tedesco "Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük." ifadelerini kullanırken Duran konusunda ise "Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil! Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Bacakta hissedilen bir ağrının sebebi, sırttan kaynaklanabilir. Bu tarz durumlarda zaman lazım. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk.

Jhon Duran kendisi oynamak için yüksek motivasyona sahip. Onun sakatlığı normal bir sakatlık değil, Jhon daha önce oynadığı kulüplerde de aynı ağrıları yaşamış, o da o ağrılarla oynamaya devam etmiş. Pek çok uzman oturduk bir araya geldik problemin nedenini bulduk. Jhon için biraz daha zaman lazım. Leipzig'de Almanya Kupası oynarken maça çıkmadan önce bir oyuncum benim ağrım var dedi. Siz bu durumda ne yapardınız? Sakatlığı, problemi olan oyuncuyu oynatıp risk almak istemiyorum. Oyuncularımı koruyacağım." değerlendirmesinde bulundu.