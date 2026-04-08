FENERBAHÇE’DE teknik direktör olmak öyle her yiğidin harcı değil... Domenico Tedesco da bu durumu çarpıcı sözlerle özetliyor. İtalyan teknik adam, sarı-lacivertlilerde üzerinde büyük baskı olduğunu dile getirdi. “7 aydır görevdeyim sanki 7 yıl geçti” diyen Kanarya’nın hocası, “Kendimi yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Mutluyum ve burası evim gibi. Baskı da futbolun bir parçası. Bir anlamda itici oluyor. Kötü yönü ise her maçı kazanmalıyız. Puan kaybettiğimizde bir an her şey felaket oluyor” ifadelerini kullandı. Bu arada Tedesco bu sezon gel-gitler yaşadı. Fatih Karagümrük yenilgisi sonrası gönderilmesi gündeme gelen İtalyan hoca, ligde son galibiyetlerle hem koltuğunu kurtardı hem de şampiyonluk inancını yükseltti.