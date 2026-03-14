Fenerbahçe, sezonun ilk yenilgisini Karagümrük deplasmanında aldı. Sergilenen kötü futbol, Başkan Sadettin Saran ve yönetimini çileden çıkardı. Maç bitiminde sarı-lacivertli yöneticiler, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda olağanüstü toplandı. Özellikle Trabzonspor maçı sonrası takımda yaşanan düşüş masaya yatırıldı, teknik direktör Domenico Tedesco'nun hataları tartışıldı. Yönetici Ali Gürbüz, "Tedesco ile yollar ayrıldı mı?" sorusuna, "Böyle bir karar alınmadı. Yarın (bugün) açıklama yapacağız" yanıtını verse de İtalyan hocanın biletinin kesildiği öğrenildi. Bugün 16.00'da yönetim toplanacak. Tedesco'nun yanı sıra Futbol Direktörü Devin Özek de toplantıya katılacak. Tedesco ve Özek'le yolların ayrılacağı öğrenildi. Yönetimin takımı İsmail Kartal'a emanet etmeyi düşündüğü belirtiliyor.

