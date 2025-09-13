Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör Domenico Tedesco için düzenlenen imza töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ali Koç’un konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bu camiaya şampiyonluk borcumuz var, bunu bu sene ödeyeceğiz. Avrupa Ligi'nde final hedefliyoruz. Tüpraş Stadı'nda Fenerbahçe'yi görebilirsiniz. Jose Mourinho ile yolları ayırdıktan sonra kurduğumuz kadronun DNA'sına ve taraftarın coşkulu futbol beklentisine uygun bir teknik adam seçmemiz gerekiyordu. Ortak akılla Domenico Tedesco'yu takımın başına geçirdik. Seçim odaklı düşünmediğimiz için Todesco'yu göreve getirdik. Gelirleri kırdırıp, seçim öncesi bir şeyler yapmaya çalışırdık ama seçim odaklı gitmedik."

"Tedesco'ya Bundesliga, Premier Lig ve La Liga'dan teklifler geldi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapma motivasyonu onu çok etkiledi. Kendisine teşekkür ederim. Bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inanıyoruz."

"Kanlı forması ve mücadelesiyle hatırlana Gökhan Gönül de aramıza katıldı. Daha önce 'Bir gün yollarımızın kesişmesini diliyorum' demişim ve bugün yollarımız kesişti."

TEDESCO’NUN AÇIKLAMALARI:

"Burada olmak benim ve ekibim adına gurur. Bu kadar büyük desteği başkan ve yönetimden görmek harika. Teşekkür ederim."

"Ocak ayından itibaren evde oturup fırsatları beklemek benim için çok iyi değildi. Ailemle olmak güzeldi ama enerjim çok, evde oturmaktan daha fazlasını yapmalıydım. Kulübün kendisi ve gücü, taraftarın büyüklüğü nedeniyle buraya geldim. Taraftarın yanı sıra takımın kalitesi çok yüksek."

"Oyunculara, teknik direktöre, yönetime, başkana ve çalışanlara ihtiyacımız var. Tek başımıza başaramayız. Tekrar iyi zamana ulaşmak için birlikte olmalısınız. Bir an önce çalışmak için sabırsızlanıyorum."

‘BENDEN BU CÜMLELERİ DUYMAZSINIZ’

"Benden asla "Yeni geldim, zamana ihtiyacım var" gibi cümleler duymayacaksınız. Çünkü bu benim yöntemim değil. Fenerbahçe'nin geçmiş maçlarını izledim. Kulübü ve ligi biliyorum. Ekibimde Gökhan Gönül'ün olması iyi. Sadece o değil, başkaları da var.Tesiste her şey iyi. Yapmamız gereken çok iş var, gece çok zaman var. Şimdi tesislerde kalıyorum ama buradan ne zaman çıkacağımıza bakacağız. Şimdi işleri yoluna koyalım."

‘SÖZLER VERMEK YERİNE İŞ YAPMAYI TERCİH EDERİM’

"Christoph Daum çok büyük bir efsane. Onunla kıyaslanmak ve bu soruya maruz kalmak bile büyük onur. Sözler vermek yerine iş yapmayı tercih ederim. Fenerbahçe ile oynayacağımız ilk maç için sabırsızlanıyorum.Felsefemiz hücum yapmak olacak. Oyunu domine edeceğiz, sadece topa sahip olmak değil goller atıp tehlikeli pozisyonlar üretmemiz gerekiyor. Topa sahip olacağız ve çok atak yapacağız, şiddetli pres yapacağız topu hızlı geri kazanacağız."

‘ASLA BAHANELER SUNMAM’

"Asla bahaneler sunmam. Hakem kararları için konuşmaya da alışkın biri değilim. Onların yaptığı iş de kolay değil. Rakiplerin de kapalı oynaması ve vakit geçirmesi yasak değil. Bunun doğru ve yanlış olduğunu tartışamaya, şikayet etmeye gerek yok. Rusya'da da benzer şeyler söylendi ama takıma bunlara odaklanmamalarını söyledim. Bizim üzerinde etkimizin olmadığı şeylerle vakit kaybedemeyiz."

'BU TAKIM 4'LÜ OYNAMAK İÇİN KURULMUŞ'

"Stuttgart alt yapısında büyük ve 10 yıl çalıştım. Orada dörtlü savunma ile oynattım. Benim ana sistemim bu. Aue dönemimde, takım 3'lü oynamak için kurulmuştu. Schalke'de de 3'lü oynayabileceğim bir takım vardı. Takımdaki ofansif kalite ve gücüne bakıyorum, bu takım 4'lü oynamak için kurulmuş."

SEÇİM SÜRECİ

Seçim sürecine de değinen Ali Koç şunları söyledi: "İki başkan adayından canlı yayın teklifi gelirse ben kabul ederim. Seçimi farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Kafa kafaya da gidebilir. Çünkü kararsız sayısı çok yüksek. Her türlü sonuca açık bir seçime giriyoruz. Ama biz kazanacağımıza inanıyoruz."

“Seçimi kazanacağımıza inanıyoruz. Tek suçumuz futbolda şampiyon olamamak. Suçsa suçumuz bu. Bu kulübü Avrupa'da iflasa en yakın durumda aldık ve 7 senede finansal açıdan bambaşka bir yere getirdik. Tek başarısızlığımız futbolda şampiyonluk yaşayamamak. Onun da sebepleri sadece yönetim, transferler değil."

GALATASARAY'A GÖNDERME

"Rakibimiz, başka bir kaleciyi Donnarumma'dan daha pahalıya aldı. Donnarumma bu ya! Ama bunu kendi medya mensuplarına çok güzel yutturuyorlar. Hiçbir eleştiri olmuyor. Ben aynı kaleciye 33+3 milyon euro versem başıma neler gelirdi acaba! Herhalde karşınıza çıkamazdım."