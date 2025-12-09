Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, dört puanlık yaraya yol açan G.Saray ve Başakşehir beraberliklerinin ardından futbolcularına “Ayağa kalkın” direktifi verdi. İtalyan teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda “Brann ve Konyaspor maçları yeniden ayağa kalkmak için önemli fırsat” dedi ve şunları söyledi: “Bu iki maçta alınacak galibiyetler camiada yeniden bir hava oluşturacak. Maç maç düşünerek gideceğiz.”

BİZE YAKIŞMIYOR

“Önce Brann’ı, ardından da Konya’yı yenerek yeniden ayağa kalkacağız. Artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Brann maçı yeni serinin başlangıcı olacak. Bize yakışmayacak basit hatalar yapıyoruz ve bu hatalar sonucu kalemizde goller görüyoruz. Bize böyle hatalar yakışmıyor. Böyle basit hatalar yaparsak kazanamayız. Bundan sonra kalan maçlarda daha fazla dikkatli olacağız.”