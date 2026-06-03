Fenerbahçe'de geçen sezon ligin 31. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, İtalyan ekibi Bologna'nın yeni hocası oldu.

Kısa bir sürenin ardından hızlı şekilde sahalara yeniden dönen genç çalıştırıcı, Bologna'nın başındaki ilk transferini yapmak için de kolları sıvadı. Adresi ise eski kulübü Fenerbahçe oldu...

İLK TRANSFERİ FENERBAHÇE'DEN

İtalyan basınından La Repubblica Bologna'da yer alan habere göre Tedesco, Fenerbahçe'de öğrencisi olan Jayden Oosterwolde'yi yeni takımında da görmek için kararlı. Sarı-Lacivertlilerde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Hollandalı savunmacı için Tedesco da hazırlattığı raporu yönetime ileterek oyuncuyu talep etti.

Fenerbahçe ise Oosterwolde konusunda tok satıcı... Birçok talibi bulunan 25 yaşındaki stoper için kapı 35 milyon eurodan açılacak. Sarı-Lacivertliler, Parma'dan transfer ettiği Oosterwolde'yi 7 milyon euronun üzerinde bir bedele satması halinde elde edilecek net karın yüzde 30'unu eski kulübüne ödemek durumunda kalacak.