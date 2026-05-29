Fenerbahçe'ye sezon devam ederken gelen ve sezon bitmeden yol ayrımına giden teknik direktör Domenico Tedesco'nun yeni adresi belli oldu.

Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, teknik direktörlük görevi için Domenico Tedesco ile anlaşma sağladı. Bologna yönetiminin, yapılan görüşmelerin ardından 40 yaşındaki teknik adamda karar kıldığı ifade edildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Tedesco'nun Bologna ile 2+1 yıllık sözleşme imalayacak. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Kariyerinde Almanya, Belçika, Rusya ve Türkiye'de görev yapan Domenico Tedesco, Bologna ile anlaşmasının resmiyet kazanması halinde ilk kez İtalya'da bir kulüp takımını çalıştıracak.