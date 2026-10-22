Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), TBMM'de görüşülen kanun teklifi kapsamında yatırım fonlarında takas kesinliği ve pay blokajına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kurul, pay blokajı kaydı bulunan kişilerin toplam 455 bin 758 fon pay sahibi arasında yer aldığını, bu kişilerin ilave bir grup oluşturmadığını bildirdi.

Açıklamada, teklif kapsamında takas süreci henüz tamamlanmamış talimatların tasfiyeye dahil edilmesinin öngörüldüğü belirtildi. Bu talimatların, tasfiye sonucunda elde edilen tutarlar üzerinden diğer katılma payı sahipleriyle eşit koşullarda değerlendirileceği kaydedildi.

SATIŞ TALİMATI TEK BAŞINA TAKASIN TAMAMLANDIĞI ANLAMINA GELMİYOR

SPK, TEFAS üzerinden verilen her satış talimatının tamamlanmış bir takas işlemi olarak değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Tasfiye sürecinde, özellikle pay blokajı alt hesabı (PBLK) statüsündeki yatırımcılar açısından takasın tamamlanması için iki unsur aktarıldı: Talimatın ardından nakdin yatırımcı hesabına geçirilmesi ve fon katılma payı sahipliği kaydının kaldırılması.

Kurul, henüz takası tamamlanmamış talimatların tasfiye kapsamına alınmasının, fon varlıklarının yatırımcılar arasında adil dağıtılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Düzenlemenin amacının, söz konusu fon pay sahiplerinin hukuki statüsünü ve tasfiye kapsamındaki haklarını açıklığa kavuşturmak olduğu ifade edildi.

KANUNDA TAKAS KESİNLİĞİ GÜVENCESİ

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 79'uncu maddesindeki hüküm de hatırlatıldı. Buna göre sermaye piyasası araçlarına ilişkin takas talimat ve işlemleri ile ödeme işlemleri, ilgili kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması veya tasfiye sürecine girmesi halinde dahi geri alınamıyor ve iptal edilemiyor.

SPK, bu hükmün gerçekleştirilen işlemlerden doğan takas yükümlülüklerinin geri döndürülemez biçimde yürütülmesini sağlayarak sermaye piyasalarına duyulan güveni korumayı amaçladığını belirtti.