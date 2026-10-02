Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Göllü Mahallesi’nde kan donduran bir olay meydana geldi.

KAÇIRIP DARBETTİLER, MAHALLE YAKININA BIRAKTILAR

İddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen şahıslar, müteahhitlik yapan Ahmet Acay’ı kaçırdı. Acay’ı feci şekilde darbeden şüpheliler, ağır yaralı haldeki adamı Göllü Mahallesi yakınlarında bir noktaya bırakarak kaçtı.

Yakınları tarafından yol kenarında bulunan Ahmet Acay, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve ailesi tarafından vakit kaybetmeden Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır darp izleri bulunan ve nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Acay, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ahmet Acay’ın cansız bedeni, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Polis ekipleri, müteahhit Ahmet Acay’ı kaçırarak ölümüne neden olan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.