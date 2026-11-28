Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve tefecilik faaliyetlerine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.